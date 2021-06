Jack Sparrow Crossover od Sea of ​​Thieves je vzácnou pochoutkou

Cítil jsem vůni temných jeskyní moře zlodějů tento týden. Chvíli před setkáním s kapitánem Jackem Sparrowem na crossoveru Disney jsem měl pocit, jako bych se plavil na plavbě Piráti z Karibiku v Disneylandu. “Mrtví muži neříkají žádné příběhy,” varuje děsivý a známý hlas, právě když procházíte jeskyněmi naplněnými kostlivci a vodou. Cítil jsem hrom z Disneyho letu, všiml si stejných racků roztroušených po celém světě a zažil přízračné vůně, které mi připomínaly vlhké a temné prostředí, které je podstatnou součástí kouzelného světa království Walta Disneyho.

Kapitán Jack Sparrow také zasazuje pláže Sea of ​​Thieves: A Pirate’s Life Tento týden vytvořil vývojář Rare crossover s Disney, který přináší Piráti z Karibiku Postavy pro život v ideálním prostředí. Je to výsledek roku práce na složité pandemii a toho, co se jeví jako masivní, bezplatná expanze moře zlodějů.

Vzácné se spojily s Disney, aby se to stalo realitou, a místo toho, aby se rozhodly pro jednoduché skiny nebo základní vzhled postavy, je kolem toho celý příběh. Piráti z Karibiku Postavy, které vstupují do moře zlodějů. Výsledkem je silná služba fanouškům díky společnému ocenění Rare a Disney a kapitán Jack Sparrow bojující po boku hráčů v pirátský život.

Mike Chapman řekl: „Disney nás oslovil na E3 2019. moře zlodějů Kreativní ředitel, v rozhovoru s hrana. “Setkali jsme se s Disney a byli obrovskými fanoušky této hry, takže oslovili obrovské množství fanoušků المعجبين moře zlodějů … a to samo o sobě bylo trochu úžasné. “

Toto první setkání vedlo k příležitosti přivést kapitána Jacka Sparrowa moře zlodějů Způsob, který respektuje virtuální svět a příběh piráta Piráti z Karibiku. “V podstatě to shrnuli tak, že jsem vytvořil hru, kterou jsme museli udělat, rádi ji děláme.” Piráti z Karibiku Hra, ale vy jste to nějak zvládli moře zlodějů. “

Rare vytvořil pět epizod jako součást expanze, nebo Tall Tales, jak se objevují Sea of ​​Thieves. Tato dobrodružství umožňují hráčům prozkoumat některá nová prostředí a užít si setkání se známými postavami Pirátů z Karibiku. Zatímco obsah příběhu trvá celkem asi osm hodin, pokud jste nový جديد moře zlodějů Nebo zpět z měsíců nebo let nehrání, můžete skočit do pirátský život Příběh je zdarma.

V úvodní epizodě se hráči setkávají s prokletým kapitánem, pohyblivou lebkou, kterou můžete držet, abyste odemkli stopy, tradici a části dobrodružství. Prokletý kapitán je součástí skvělého animovaného prostředí s některými zábavnými hádankami, které mohou hráči objevit. Objevuje se zde také Černá perla a kapitán Jack Sparrow vám pomůže střílet dělové koule, abyste je porazili.

Členové moře zlodějů Také v této sezóně rádi navštívíme některá z klíčových míst ve hře. Existuje obrovské podmořské potopené království, které umožňuje hráčům plavat do hlubin oceánu a zapojit se do podvodního boje. Zde se seznámíte s novou zbraní Trident of Dark Times, která slouží k porážce sirén pod mořem.

Budete také bojovat s hromadami zcela nových typů nepřátel v potopeném království, včetně dvounohých korýšů útočících ze země nebo z moře. Kraby, úhoři a poustevníci budou všichni těžko porážet a jsou to první nepřátelé bez kostry od uvolnění moře zlodějů před třemi lety. Kraken konečně ukáže svou tvář v tajemných hlubinách potopeného království.

pirátský život Shoduje se také s třetí sezónou roku 2006 moře zlodějů-S vylepšeným systémem postupu a odměn. Roční období jsou stále novým řádem moře zlodějů, ale tato nejnovější verze se otevřela s nejpamátnějším obsahem v historii hry.

Nader také experimentuje s tím, jak příběh prožívají jednotliví hráči a skupiny přátel. Multiplayer, otevřená světová stránka moře zlodějů Často držím single hráče mimo hru. Někteří hráči nechtějí v mořích potkat soupeřící piráty, kteří šťastně potopí svou loď a zničí hodiny postupu. pirátský život Snaží se reagovat obklíčením částí této nové kampaně ze sdíleného otevřeného světa. Umožňuje vám užít si v klidu setkání s kapitánem Jackem Sparrowem, aniž byste se museli obávat, že vás někdo ostříhá do hlavy nebo vám někdo vyhodí do vzduchu loď a ukradne vám všechny banány za zády.

pirátský život Vypadá to jako velký krok vpřed moře zlodějůA řada mnoha změn ve hře v průběhu let. Začal jsem hrát původně moře zlodějů Po spuštění v březnu 2018 dosáhl během několika týdnů maximální úrovně Pirate Legend. Zatímco veselý otevřený svět byl zpočátku velmi zajímavý, novinka plavby na volném moři se rychle vytratila kvůli nedostatku věcí. zpět hrát moře zlodějů Tento rok byl opět zábavný a Virtual Seas se nyní cítí opravdu živý obsahem. Doufám, že v budoucích sezónách uvidím zřídka více těchto nádherných příběhů moře zlodějů.

Sea of ​​Thieves: A Pirate’s Life Nyní k dispozici na Xbox One, PC, Xbox Series X / S a na Xbox Game Pass.