Vládnoucí strana těsně prohrála český hlas. Premiér Babiš může být v zahraničí

Praha (AFP) – Středověká strana premiéra Andreje Babiše těsně prohrála sobotní parlamentní volby v České republice, což je překvapivý vývoj, který může znamenat konec vlády miliardáře populisty u moci.

Dvoudenní volby na obsazení 200 křesel v dolní komoře Parlamentu České republiky se uskutečnily krátce poté, co Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů oznámilo podrobnosti o finančních transakcích Babes v zahraničí v projektu nazvaném „Pandora’s Papers“. Sedmašedesátiletý Babiš jakoukoli vinu popřel.

Po sečtení všech hlasů Český statistický úřad uvedl, že trojstranná liberálně-konzervativní aliance Ma’an získala 27,8 % hlasů, čímž porazila Babesovo ANO (Ano), které vyhrálo s 27,1 %. Druhým úderem pro populisty je další středolevá liberální koalice složená z Pirátské strany a skupiny starostů STAN, která získala 15,6 % hlasů a obsadila třetí místo, uvedl úřad pro sčítání lidu.

„Dvě demokratické koalice získaly většinu a mají šanci sestavit většinovou vládu,“ řekl Peter Fiala, lídr strany Spolu a kandidát na premiéra.

Vítězná koalice získala 71 křesel, zatímco její partner získal 37, čímž získala pohodlnou většinu 108. Babes získal 72 křesel, což je o šest méně než ve volbách v roce 2017.

Pět opozičních stran, které mají politiku blíže mainstreamu EU než populistický Babiš, odložilo v těchto volbách své neshody a vytvořilo dvě koalice, které usilují o sesazení euroskeptického premiéra od moci.

Obě koalice však v sobotu večer oznámily, že podepsaly memorandum o vůli vládnout společně.

Analytik Michal Klíma České televizi řekl, že výsledek znamenal „absolutní změnu politiky v České republice“. „Stabilizuje pozici státu v západním táboře.“

„Pro (Babys) je to obrovská porážka,“ dodal.

Česká protiimigrantská a protimuslimská síla, Strana Svoboda a přímá demokracie, která chce, aby země opustila Evropskou unii, se umístila na čtvrtém místě s podporou 9,6 %, tedy 20 mandátů, oproti 22, které získala v roce 2017.

Babiš vedl před hlasováním menšinovou koaliční vládu ANO a sociálních demokratů ve východoevropské zemi s 10,7 miliony obyvatel, která je členem Evropské unie i NATO. Vládl i s podporou disidentských komunistů.

Sociálním demokratům a komunistům, dvěma tradičním parlamentním stranám v zemi, se ale v sobotu nepodařilo získat křesla v parlamentu poprvé od rozdělení Československa v roce 1993.

Babes byl turbulentní termín charakterizovaný mnoha skandály. Mezi nimi policie doporučila, aby byl obviněn z údajného podvodu souvisejícího s dotacemi z EU, a nedávno zveřejněná zpráva EU dospěla k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů kvůli dotacím z bloku, který zahrnuje jeho bývalé podnikatelské impérium.

Zpráva Pandora Papers, která podrobně popisuje, jak mnoho nejbohatších a nejmocnějších lidí světa údajně skrývá své jmění před výběrčími daní, tvrdilo, že Babes vložil 22 milionů dolarů do fiktivních společností na nákup 16 nemovitostí v jižní Francii.

Francouzský majetek nebyl podle dokumentů, které získal český partner tiskové skupiny, uveden ve výkazech majetku požadovaných pro premiéra. Babiš tvrdil, že ho zpráva měla ve volbách poškodit.

Všechny průzkumy veřejného mínění však předcházely hlasování pro vítězství jeho strany ANO.

„Nečekali jsme, že prohrajeme,“ řekl Babiš a gratuloval vítězi. „Přijímáme to.“

Výsledky voleb stále prohlašuje za „výborné“.

Vůdce silnější strany většinou dostane šanci sestavit novou vládu. Prezident Miloš Zeman, blízký spojenec Papise, se bezprostředně nevyjádřil, ale dříve naznačil, že nejprve pověří lídra vítězné strany, nikoli vítězné koalice, aby se pokusil sestavit novou vládu, kterou by byl Papiš. Oba lídři se setkají v neděli.

„Jsme nejsilnější stranou,“ řekl Babiš. „Pokud mě pan prezident požádá o sestavení vlády, zahájím o ní jednání.“

Jakákoli nová vláda by však musela získat důvěru v parlamentu, aby mohla vládnout, a na to Papis a jeho potenciální partner Strana svobody nemají dostatečnou podporu.

Babiš odmítl potvrdit svá předvolební tvrzení, že by odešel z politiky, pokud by byl v opozici.

Babiš vsadil na tvrdou kampaň, přičemž hlavním tématem je imigrace, přestože jeho země není typickou destinací pro imigranty a uprchlíky, tento krok podle analytiků rozděluje národ. Protiimigrační mistr Evropy, maďarský premiér Viktor Orbán, svolal předvolební shromáždění. Babiš také kritizuje plán EU vypořádat se se změnou klimatu, protože podle něj poškodí ekonomiku země.

Předseda strany „Společně“ Fiala se zařekl, že bude prosazovat odlišnou politiku.

„Je jedno, koho jste volili,“ řekl po vyhlášení výsledků. „Všichni jsme čeští občané, kteří spolu musí žít jako sousedé, přátelé a kolegové. To nás všechny spojuje.“

Liberální a konzervativní stranu „Spolu“ tvoří Občanská demokratická strana, Křesťanští demokraté a TOP 09. Druhou koalici vytvořili Piráti a Stan, uskupení Starostů a nezávislých kandidátů.

Navzdory rozdílům v mnoha otázkách, včetně změny klimatu, sňatků osob stejného pohlaví a přijetí eura, všechny opoziční strany podporují členství v EU a NATO.

Vytvoření pětistranné aliance „by bylo bolestivé a vyžadovalo by mnoho ústupků na obou stranách. Mělo by záležet na tématech, na kterých se dokážou dohodnout,“ řekl analytik Peter Just z Metropolitní univerzity Praha.