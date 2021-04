Inovativní vrtulník NASA na Marsu vytvořil nový rychlostní rekord ve třetím letu

NASA / Jet Propulsion Laboratory- California Institute of Technology



The První vozidlo létající v jiném světě Tempo běhání poprvé zasáhlo v neděli a je nejrychlejší, jaké kdy cestovalo na jakékoli planetě.

Při své třetí cestě na Mars Malý vrtulník NASA má přezdívku Vynalézavost Letěl zhruba po délce fotbalového hřiště a dosáhl nejvyšší rychlosti asi 2 metry za sekundu, což je průměrná rychlost, jakou lidé běží.

Na výše uvedeném videu zachyceném MastCam-Z od Perseverance je jemný kosmický vrtulník vidět, jak zvedá marťanský povrch do výšky 16 stop (5 metrů) a poté před tím na chvíli letí doprava a mimo rám. Vraťte se k pohledu a přistejte poblíž stejného místa.

I když je zřejmé, že komerční drony a další podobná vozidla neustále létají rychleji, nový rekord společnosti Ingenuity ukazuje, že se drží, i když jsou tlačeny k překročení rychlostí dosažených během testování na zemi.

„Dnešní cesta byla to, co jsme si naplánovali, ale nebylo to nic úžasného,“ Řekl Dave Lavery, Generální ředitel zpravodajského programu NASA, ve svém prohlášení. „Tímto letem předvádíme kritické schopnosti, které umožní přidání vzdušné dimenze budoucím misím na Marsu.“

Let se skutečně uskutečnil v neděli 1:31 dopoledne PDT (12:33 PM MST) a viděl kreativitu létat celkem 100 metrů. Data z letu začala dorazit do Mission Control Center v Kalifornii v 7:16 PDT, včetně nových snímků z barevné kamery Ingenuity a černobílé navigační kamery.

NASA říká, že data shromážděná z posledního letu společnosti Ingenuity, která posune hranice, budou informovat jak o nadcházejících letech vrtulníků, tak o konstrukci největších vrtulníků, které mohou v budoucnu létat na Marsu.

Tým kreativity říká, že čtvrtý let je naplánován na konec tohoto týdne.

