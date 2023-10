Hvězda Vancouver Giants Samuel Honzik utrpěl zranění v přípravném zápase NHL, o návratu do akce nepadlo ani slovo

Vancouver Giants čekali, kdy Calgary Flames přivedou Samuela Honzika zpět mezi nezletilé. Nyní čekají, kdy se po zranění vrátí jejich nejlepší hráč.

Osmnáctiletý Slovák, který byl 16. jedničkou loňského letního draftu NHL od Flames, utrpěl ve středečním přípravném utkání mezi Flames a Edmonton Oilers zatím neodhalenou nemoc. Od sobotního rána se neřeklo, čím přesně se Honzík zranil, ale generální manažer Vancouveru Barkley Barnetta v pátek vyzvedl českého útočníka Patrika Krále (17) na waiver od Moose Jaw Warriors, takže je důvod věřit, že Honzík bude zadržen. na týdny. A nejen dny.

Barnetta říká, že čeká na úplnou diagnózu od personálu Calgary a potvrdil, že Honzik navštěvoval specialisty. Mluvil s Honzíkem. Barnita nechtěl o zranění zacházet do podrobností.

Král se připojil k českému útočníkovi Adamu Teitelbachovi (17) na aktivní soupisce Vancouveru. Jakmile bude Honzek prohlášen za zdravého, budou mít Giants dva týdny na to, aby se rozhodli, která eura si chtějí ponechat. Na svém aktivním seznamu si mohou ponechat pouze dva.

Kral a Titlbach byli vybráni v letošním CHL Import Draftu a podle Barnetty budou způsobilí k obchodu, pokud budou na soupiskách po 1. prosinci. Honzek má nárok na výměnu, protože celou minulou sezónu odehrál za Vancouver.

Kniha říká, že 6 stop a 170 liber má solidní obousměrnou hru. Ve třech zápasech s Moose Jaw zaznamenal jednu asistenci.

Král byl umístěn na waiver listinu poté, co byl Martin Risavi začátkem tohoto týdne přeřazen do týmu Moose Jaw týmem NHL Columbus Blue Jackets. Mezi Warriors patří kromě dvacetiletého českého křídelníka Risaviho také 17letý slovenský křídelník Andrej Tomašík.

Naši žurnalistiku můžete také podpořit digitálním předplatným: Za pouhých 14 dolarů měsíčně získáte neomezený neomezený přístup k The Vancouver Sun, The Province, The National Post a 13 dalším kanadským zpravodajským webům. Podpořte nás odběrem ještě dnes: Vancouver Sun | gubernie.