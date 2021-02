„Feel 18“ – tchajwanská veteránka Hsieh se zapsala do historie na Australian Open | Sportovní

Tchajwanská Su-Wei Hsieh se vrací proti Markétě Vondrousové v České republice během zápasu žen ve dvouhře sedmý den Australian Open v Melbourne 14. února 2021. – AFP pic

MELBOURNE 14. února – Tchajwanská veteránka Hsieh Soo Wei uvedla, že její víra, že je „stále mladá“, jí pomohla zamést první grandslamové čtvrtfinále po 16 letech dnešního pokusu, aby se poprvé stala nejstarším hráčem čtvrtfinále v otevřené éře.

35letá Češka porazila o 14 let mladší hráčku Markitu Fondrosovou ve čtvrtém kole Australian Open, aby vytvořila asijskou patovou situaci s Japonkou Naomi Osaka.

Hsieh, světová jednička ve čtyřhře, ale umístila se na 71 ve dvouhře, si v úvodní skupině udělala časnou přestávku a nikdy se nezdálo, že by ji trápilo, když porazila 19 semen 6-4 a 6-2, hráče, který byl také svržen v teple Zápas v Abú Dhabí, ke kterému došlo v lednu.

Debutovala na Grand Slamu v roce 2005, ale nikdy se nedostala za čtvrté kolo před 37 předchozími pokusy.

“Snažím se předstírat, že mi je jen 18.” řekla o tajemství svého úspěchu.

„Tentokrát se také snažím vypadat mladě,” usmála se. „Velmi mi to pomáhá.”

„Pro mě je nejdůležitější zůstat šťastný, užívat si to, nezranit se.“

Hsieh, zdaleka nejméně korunovaná hráčka na její straně remízy, již ukázala svoji sílu tím, že porazila šampióna US Open 2019 Bianca Andreescu.

Probuzení

Jedna z nejvíce netradičních hráček ve hře žen, získala 80 procent svých prvních servisních bodů proti Fondrosové, zadrženo 31 lehkými fauly.

Na otázku, jak se jí po mnoho let dařilo držet krok se svou kvalitou, vyprávěla Hsieh příběh o tom, jak rodiče jejího přítele téměř usnuli, když ji přišli poprvé sledovat na French Open.

„Před Roland Garros jsem nedokázala porazit top 10 hráčů,“ řekla. „Chodil jsem s mým přítelem, byl to první rok nebo dva, ale jeho rodiče se poprvé přišli podívat na mou hru.

„Takže vidím rodiče, myslím, že vypadají, jako by spali. Myslím, že hraju opravdu špatně. Říkám si:‚ Dobře, teď je mi jedno, co se stalo, zkusím to dostat každý míč a já se snažím, aby to vypadalo trochu lépe. “

„Přinejmenším je chci vidět trochu vzhůru. Takto se vracím, vyhrávám skupinu a vyhrávám zápas. Poté začnu vyhrávat (proti) některým z top 10 hráčů.“

Hsieh neřekla, kdy se to stalo, ale před setkáním s Osakou měla rekord 8–25 v top 10 se čtyřmi vítězstvími na Grand Slamu, včetně vítězství nad Britkou Joannou Kuntou, která se na French Open 2017 umístila na osmém místě. . – France Press agency