Co je to „internetová apokalypsa“ a jak bychom se měli obávat?

Komentář k tomuto příběhu komentář

Vypadá to jako sci-fi. Magnetická pole uvolněná obří sluneční bouří se trhají zemskou magnetosférou a vysílají proudy, které se vlní lidskou infrastrukturou. Aurora borealis neobvykle zaplňuje jižní oblohu třpytivou modrozelenou barvou. Díváme se z našich telefonů a počítačů, abychom nahlédli, a internet, jak ho známe, bliká.

Fyzicky je většina z nás v pořádku. Ale během několika hodin jsme byli zpět v analogovém věku, kde jediná věc, o které tweetoval, byl pták za naším oknem.

„Internetová apokalypsa“, jak se jí říká, nedávno zachytila ​​fantazie na sociálních sítích, což vedlo k rychlé dezinformaci o neexistujících varováních NASA a spekulacím o tom, co by se sebou mohl hyper-internet udělat v offline světě. Představitelé Apokalypsy, náboženští redditoři soudného dne a spisovatelé všichni tuto myšlenku v určitém okamžiku chytili.

Praskání slunce roste se „slunečními erupcemi“. To je to, co to znamená.

Děj je snadno pochopitelný. Téměř každý aspekt lidského života je připojen k internetu a jeho absence může mít zničující následky — nemluvě o tom, že mnozí z nás bez WiFi vydrží sotva 30 sekund jet výtahem.

Ale drama stranou, tyto obavy nejsou úplně fantazie. Ve skutečnosti by rozsáhlé výpadky internetu mohly být způsobeny silnou sluneční bouří, která zasáhla Zemi – vzácná, ale velmi reálná událost, která ještě není v digitálním věku, říkají odborníci. Když je sluneční bouře známá jako Carringtonská událost V roce 1859 se přerušilo telegrafní vedení, operátoři byli zabiti elektrickým proudem a polární záři dopadly až do šířek až na Jamajku. A Sluneční bouře 1989 Vyřadil jsem z quebecké elektrické sítě na hodiny. A v roce 2012 to prostě bouřilo minul zem.

Vzhledem k tomu, že Slunce, které má cykly zhruba 11 let, vstupuje v roce 2025 do zvláště aktivního období známého jako „sluneční maximum“, někteří se obávají, že náš propojený svět není připraven. READ Rover VIPER NASA prozkoumá kráter Měsíce

Satelit zachytil dramatickou sluneční bouři explodující nad hvězdokupou

Sangeetha Abdu Jyoti, profesorka informatiky na Kalifornské univerzitě v Irvine, jejíž práce byla „Sluneční superbouře: Plánování konce světa na internetuHrál jsem roli v popularizaci termínu, začal jsem přemýšlet o odolnosti internetu, když se začal šířit koronavirus, a uvědomil jsem si, jak jsme na pandemii nepřipraveni. Výzkum selhání internetu ve velkém měřítku byl omezený.

„Nikdy jsme neviděli takovou extrémní událost a nevíme, jak na to naše infrastruktura zareaguje,“ řekl Jyothi. Náš test selhání ani takové scénáře nezahrnuje.

Poukazuje na to, že silná sluneční bouře pravděpodobně ovlivní rozsáhlou infrastrukturu, jako jsou podmořské komunikační kabely, které mohou přerušit komunikaci na velké vzdálenosti. Pokud jste neztratili energii, můžete mít přístup k místně hostované vládní webové stránce, ale přístup k větším webovým stránkám, které mohou mít data uložená všude, nemusí být možný.

Severní zeměpisné šířky jsou obzvláště zranitelné slunečními bouřemi a právě zde se soustřeďuje velká část internetové infrastruktury. „S tím se při dnešním nasazení infrastruktury vůbec nepočítalo,“ řekla.

Tyto výpadky mohou trvat měsíce v závislosti na velikosti a na tom, jak dlouho trvá náprava poškození. Ekonomický dopad pouhého jednoho dne ztráty připojení jen ve Spojených státech se podle The Internet odhaduje na více než 11 miliard dolarů. pozorovatel Síťové bloky.

Jyothi však říká, že se cítila špatně, když ve svých novinách použila termín „internetová apokalypsa“. Obyčejní lidé se na takový jev připravit nemohou; Je to odpovědností vlád a korporací. Řekla, že noviny „přitáhly velkou pozornost“.

„Výzkumníci dlouho mluví o tom, jak to ovlivní elektrickou síť, ale z nějakého důvodu to lidi tolik neděsí,“ říká. Ztráta moci vede samozřejmě také ke ztrátě internetu. READ Starověké proteiny poskytují nová vodítka o původu života na Zemi

Zdá se, že nedávná online panika byla vyvolána nedávnými objevy z Solární sonda Parkerzařízení NASA spuštěné v roce 2018 za účelem výzkumu fyziky slunce a heliosféry – nikoli proto, aby zabránila zhasnutí WiFi, jak si myslí TikTok.

Před několika týdny vědci zveřejněno Nové stopy ze sondy o zdroji slunečního větru, který je podle nich výsledkem jevu zvaného „magnetické přepojení“. I když se výzkum nezaměřoval konkrétně na sluneční bouře, má širší význam. Sluneční atmosféra se mění velmi pomalu, říká Stewart D. Bell, profesor fyziky na Kalifornské univerzitě v Berkeley a hlavní výzkumník NASA pracující na sondě. Proto „kdykoli se na Slunci něco skutečně magneticky rychle změní, je to pravděpodobně kvůli opětovnému spojení“.

Řekl, že výrony koronální hmoty, výrony plazmy a magnetická pole, která mohou způsobit destruktivní sluneční bouře, nastávají během krátké doby a mohou být součástí tohoto mechanismu.

„Čím více víme o magnetickém opětovném spojení Slunce, tím větší prediktivní schopnost nám poskytne vesmírné počasí,“ řekl Bell.

Bell během své cesty do Japonska řekl, že rozumí druhu paniky, kterou vzbuzuje myšlenka „internetové apokalypsy“. „Moje žena odjela do nějakého města tři hodiny odtud. Jediný způsob, jak zná cestu zpět, je použít svůj telefon a my nemáme žádné peníze.“ „Může to být opravdu nepořádek.“