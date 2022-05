Barbora Krejčíková čelí masivnímu propadu v žebříčku po šokové prohře

Šampionka French Open Barbora Krežiková utrpěla v pondělí šokovou prohru v prvním kole turnaje.

Česká hvězda zahájila silný první set proti Francouzce Diane Barryové, ale devatenáctiletá hráčka předvedla úžasný comeback a vyhrála 1-6, 6-2, 6-3.

Krejíková měla po mezinárodním finále v Sydney a čtvrtfinále na Australian Open silný začátek roku, ale od ledna její forma výrazně klesla.

Po brzké porážce na Roland Garros bude 26letá hráčka čelit výraznému propadu ve světovém žebříčku.

Momentálně je světovou dvojkou, ale zvládne to Klesá minimálně na 12 Po neúspěchu v prvním kole. Krejčíková se poprvé od srpna 2021 dostane mimo první desítku.

Jako obhájkyně titulu by to pro Križikovou byla obrovská rána, ale po boku krajanky Kateřiny Siniakové drží i aktuální titul French Open ve čtyřhře.

České duo doufá, že letos obhájí svou korunu, a ve středu se v prvním kole střetne s Annou Kalinskou a Dalmou Galveyovou.

Kontroverzní otevření

Úvodní zápas Krejíkové byl poznamenán jistými kontroverzemi, nikoli faktem, že ji vyřadila světová dvaadevadesátka Barryová.

Expert Eurosportu Mark Beachy kritizoval pravidlo „noční můry“, které umožňuje divákům vstup až po prvních třech zápasech skupiny.

Fanoušci zdrželi jednání během výkopu čtvrtého zápasu, protože jim chvíli trvalo, než našli svá místa, a to bývalého hráče rozzuřilo.

„No, samozřejmě, to byla vždy třízápasová tenisová noční můra,“ komentoval Beachy zápas Krezhikova-Barry.

„To to samozřejmě ještě zhoršilo, protože je tu problém s lístky a s tím, kdo sedí – ačkoli je dost míst, aby se tam dalo sedět. Ale říkám to pokaždé: kdy těch sedm řídících orgánů změní pravidlo, že můžete přijít 1:0 jako fanoušek?



„Zaplatil jsem spoustu peněz, abych dnes přijel na tento turnaj, venku prší, tak proč držet fanoušky venku tři zápasy? Je to velmi směšné rozhodnutí. Pro tento sport to nemá absolutně žádné využití – ve skutečnosti to zpomaluje.“ ve sportu. Téměř pokaždé.“

K třenicím mezi Krejčíkovou a fanoušky v hledišti Court Philippe-Chatrier došlo také poté, co si světová dvojka po druhé sadě dala dlouhou pauzu na toaletu. Když se později vrátila v jiném oblečení, byla vypískána a posměšky vůči ní pokračovaly až do závěrečného setu.

Skvělý začátek pro Barryho

Navzdory prohře 6-1, 2-0 se Barry před hostitelským publikem inspirativním způsobem vrátil a ve druhém kole se postavil proti kolumbijské Camile Osorio.

Už dosáhla svého dosud nejlepšího grandslamového výsledku v kariéře, což znamená, že vítězství nad Osoriem stanoví nový rekord pro 19letou vycházející hvězdu.

