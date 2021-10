Extrakce 2 bude „větším a podlejším“ chlubením se Chrisem Hemsworthem

Chris Hemsworth škádlil rozsah svého pokračování akčního filmu na Netflixu Extrakce 2, popisující kaskadérské kousky a sekvence jako „větší a horší“ než jeho již velký a špatný předchůdce. Sdílením klipu ze zákulisí prvního filmu ocenil Hemsworth tvrdou práci a obětavost obsazení filmu po jejich nedávných vítězstvích Taurus World Stunt Awards a škádlil další dobrodružství žoldáka Tylera Rake.

Obrovské výhry za extrakční film při udílení cen Taurus World Stunt Awards. Mnohokrát děkujeme a blahopřejeme úžasnému herci, který se podrobil zkoušce, díky čemuž bude Extrakce stále velkým úspěchem. Bude větší a menší než první. Zůstaňte naladěni na další chaos! @Bobbydazzler84dargan_fire.

první těžba Tým, který je za filmem zapůsoben svými inovativními a často brutálními akčními sekvencemi, nyní vyhrál ceny Taurus World Stunt Awards za nejlepší boj, nejtěžší zásah a nejlepší senzaci. Díky intenzivním setům a hvězdné síle hlavního obsazení Chris HemsworthA těžba Rychle se to ukázalo jako obrovský hit pro Netflix a během prvních čtyř týdnů se stal nejsledovanějším původním filmem streamovací služby s 99 miliony domácností.

Režie Sam Hargrave a scénář Joe Russo, následuje Extrakce Thor: Láska a hrom Chris Hemsworth hraje žoldáka na černém trhu jménem Tyler Rake, který díky své dlouhé a násilné kariéře nemá co ztratit. Zatímco Rake je na dně, dostane šanci na vykoupení, když je pověřen záchranou uneseného syna uvězněného mezinárodního zločineckého pána, ale v tajemném podsvětí obchodníků se zbraněmi a obchodníků s drogami se již smrtící mise blíží nemožnosti.

Ačkoli se o směru pokračování toho málo ví, Chris Hemsworth od té doby škádlil více než jedno další dobrodružství pro Tyler Rake a řekl: „Chtěli jsme natočit jiný, jedinečný, vzrušující, akční film, ale opravdu to posunulo obálku a Myslím, že jsme to zvládli, ale ne. Nic z toho by nebylo možné bez vaší podpory. Dlužím vám to navždy. Byl to jeden z nejneuvěřitelnějších zážitků, jaké jsem kdy zažil, a pokusíme se udělat ještě pár dalších pro tebe.”

Mezitím se o tom zmiňoval Joe Russo Extrakce 2 Mohlo by to být jak prequel, tak pokračování, se slovy: „Pokračování (prequel?) Jsem začal psát před třemi týdny. Je to skvělá postava na psaní se skvělým výkonem od Hemswortha. Takže mi to usnadňuje práci. Myslím si, že posláním je pozvednout to, emocionálně i fyzicky. “

Fotografování Extrakce 2 Očekává se, že bude zahájeno brzy, protože výroba se nedávno přesunula z plánovaného natáčení v Austrálii do Evropy, konkrétně do Prahy, hlavního města České republiky, kvůli nesčetným faktorům souvisejícím jak se současnou globální situací, tak s plánem vracející se hvězdy Chris Hemsworth . To k nám přichází z oficiálního účtu Instagram Chris Hemsworth.

