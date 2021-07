Experti fakulty zkoumají historické protesty na Kubě a co by mohlo přijít dál | Novinky FIU

Poté, co protestující vyšli do ulic na Kubě a v Miami, skandovalidomov a životnebo „Domov a život“, mnoho lidí si kládlo otázku, co by historické demonstrace proti kubánské vládě mohly znamenat pro budoucnost Kuby, kubánskou diasporu a vztahy ostrovního státu se Spojenými státy a po celém světě.

K zodpovězení těchto a dalších otázek se tento týden sešli odborníci fakulty FIU pro SOS Kuba: Význam ostrovních protestů – virtuální akce, které se zúčastnilo téměř 400 studentů, učitelů a členů komunity.

Zde je několik klíčových bodů z konverzace, kterou pořádá التي Stephen J. School. Zelené mezinárodní a veřejné záležitosti Moderoval ji ředitel Jorge Duany Kubánský výzkumný ústav.

Protesty jsou na rozdíl od těch, které se na ostrově objevují po celá desetiletí.

“To, čeho jsme byli svědky 11. července, je prostě bezprecedentní,” řekl Sebastian Arcos, zástupce ředitele kubánského výzkumného ústavu.

“Neexistuje srovnání s ničím podobným, dokonce ani blízkým, od roku 1959. Tyto demonstrace byly zcela spontánní … Šířily se jako požár přes internet a sociální média z města do města po celém ostrově, ve více než 40 městech.”

Kromě toho byla prolomena „psychologická bariéra“ mezi kubánským lidem, uvedl Arcos.

„Víra, že obyvatelstvo nemohlo veřejně demonstrovat proti režimu a že by to bylo absurdní, byla tato bariéra prolomena a navždy,“ uvedl. „Džin nelze vrátit zpět do láhve.“

„Je to bezpochyby zlomový okamžik v historii Kuby.“

Protesty se týkaly mnohem více než ekonomiky, potravin a léků.

Arcos vysvětlil, že zatímco došlo k „hluboké ekonomické krizi prohlubované zdravotní krizí a samozřejmě Covidem“, demonstrace nebyly „stížnostmi na ekonomické nebo místní vládní problémy“.

„Byli otevřeně politicky extremističtí proti režimu,“ řekl. “Zpěvy svobody, Down s (kubánským prezidentem) Díaz Canel, Down s komunismem. Populace již nevěří vyprávění (kubánské vlády).”

Martin Ballos, ředitel programu Václava Havla v oblasti lidských práv a diplomacie, souhlasí.

„Tento okamžik není jen o jednom konkrétním problému nebo nedostatku něčeho, je to o znovusjednocení kubánského národa,“ řekl. “Lidé na celém světě jsou nadšení. Cítí, že se něco vznáší ve vzduchu. Je to otázka kubánské identity a budoucnosti Kuby.”

„Plamen svobody“ byl předán nové generaci.

„To, co jsme viděli v ulicích Kuby a v ulicích Miami, je to, že došlo k generačnímu posunu,“ dodal Arcos. “Mladí lidé si vzali příčinu svobody a učinili ji svou vlastní. Ukázali, že mají vášeň a mají zájem.”

Vedoucí představitelé tohoto nového hnutí, dodal, „mají široký průřez Kubou, který je mladší, tmavší a ženský.“ „U těchto demonstrací hrály neuvěřitelnou roli zejména mladí lidé a ženy.“

Protesty dávají naději ostatním bojujícím za demokracii v regionu.

Například ve Venezuele vůdci opozice ocenili prodemokratické hnutí na Kubě, říká Astrid Araras, profesorka na katedře politiky a mezinárodních vztahů.

„Sledují, co se děje na Kubě, protože to souvisí s jejich bojem ve Venezuele,“ řekla. „Jsme jednotní v boji za svobodu a demokracii,“ řekl (venezuelský prezident) Juan Guaido.

Jiní označili protesty za „symbol naděje“ pro ty, kdo bojují za ukončení diktatury ve Venezuele.

Kubánci musí rozhodnout o budoucnosti Kuby – ale mezinárodní společenství zde musí hrát určitou roli.

“Nejsem Kubánec, ale oddaný pozorovatel,” řekl Palos, bývalý velvyslanec České republiky ve Spojených státech a při OSN. Otázkou je, jak můžeme účinně spolupracovat, abychom pomohli Kubáncům dosáhnout jejich cílů. Nejde jen o Kubu. Jde o budoucnost demokracie ve světě. Máme povinnost pomoci a máme příležitost pomoci. “

„Nejedná se pouze o kubánský problém nebo o bilaterální problém se Spojenými státy a Kubou,“ dodal. „Toto je transatlantický problém a je to určitě celosvětový problém.“

Pohyb pravděpodobně brzy neskončí. Ale změna na ostrově bude nějakou dobu trvat.

“(Protesty) zmařily mýtus, že kubánská vláda chce, aby lidé věřili uvnitř i vně Kuby, že se to tam nemůže stát,” řekl Carlos Saladrigas, podnikatel a prezident kubánské Stadigas Group. “Stalo se to a bylo to velké a obrovské.”

„To není začátek konce,“ dodal. “Vidíme důkazy o otevřenosti a komunikaci. Nic z toho se nevyřeší za den. Musíme to považovat za proces.”

SOS Kuba je spolufinancován Kubánským výzkumným ústavem, Program Václava Havla o lidských právech a diplomacii, Kimberly Green Center pro Latinskou Ameriku a Karibik, Institut pro veřejnou politiku Jacques de Gordon a Ruth K. Významný prostorný Shepard. Událost si můžete prohlédnout níže.