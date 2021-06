Sonda NASA Curiosity možná vyřešila záhadu metanu na Marsu

NASA / JPL-Caltech / MSSS



metan; Na Zemi je to kravský vítr a říhání. Na Marsu je to hádanka. Vědci byli zmateni údaji o metanu z Marsu a NASA může být o krok blíž k tomu, aby zjistila, o co jde S plynem na rudé planetě. Ukazuje se, že denní doba má obrovský dopad na objevy metanu.

Metan je obzvláště zajímavý, protože může být vedlejším produktem živých organismů, včetně mikrobů. Vědci se snaží zjistit, zda kdysi Mars hostil mikrobiální život, nebo je pravděpodobné, že tam nyní žijí mikroby. Ale nepřehánějte to. Metan může mít také geologický původ.

Zvláštní věc na metanu na Rudé planetě je, že kosmická loď NASA Curiosity detekovala plyn poblíž povrchu v kráteru Gale, ale kosmická loď ExoMars Trace Gas Orbiter Evropské vesmírné agentury nevidí metan v horních vrstvách atmosféry. Co se děje?

Laditelný laserový spektrometr Curiosity je součástí analýzy vzorků v systému Mars, což je v podstatě přenosná chemická laboratoř. TLS obvykle detekuje malé množství metanu NASA popisuje “Ekvivalent zředěné špetky soli v olympijském bazénu.” V roce 2019 TLS významně detekoval velké množství souborů Zvýšení hladiny metanu.

Orbiter ExoMars, který dorazil na Mars v roce 2016, neviděl to, co vidí Curiosity. „Ale když evropský tým oznámil, že metan nevidí, byl jsem rozhodně šokován.“ Šéf TLS Chris Webster uvedl ve svém prohlášení NASA Úterý.

Krátery na Marsu: Podívejte se do propasti pomocí těchto divokých snímků NASA Zobrazit všechny fotografie

Nesrovnalost může být způsobena denní dobou provozu orbiteru a roveru. Rover TLS hladovějící po energii funguje v noci, takže není v rozporu s jinými gadgety. Sonda ji monitoruje během dne, když má sluneční světlo, aby jí pomohla. Může se stát, že se methan během klidných nocí shromažďuje blízko povrchu a během dne se rozptýlí, takže je pro kosmickou loď neviditelný.

Tým Curiosity testoval tuto myšlenku měřením metanu během dne a plyn během dne skutečně zmizel. Výzkumní pracovníci Jejich nálezy byly dnes zveřejněny v časopise Journal of Astronomy and Astrophysics (Odkaz na PDF).

Zatímco záhada metanového plynu může mít vysvětlení, zůstává další záhada plynu. NASA se stále snaží vyřešit „globální metanovou záhadu Marsu“. Metan emitovaný z marťanských kráterů musí zůstat dostatečně stabilní – a dostatečně se hromadit v atmosféře – aby jej mohl detekovat oběžný plynový sledovač.

Vědci nyní zkoumají, co může metan zničit. „Musíme zjistit, zda existuje mechanismus ničení rychlejší než obvykle, aby bylo možné plně sladit soubory dat z roveru a kosmické lodi,“ řekl Webster. Do té doby zůstane marťanský metan záhadou.

Následovat CNET. Vesmírný kalendář 2021 Držet krok s nejnovějšími letošními kosmickými novinkami. Můžete jej dokonce přidat do svého Kalendáře Google.