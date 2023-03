EU nastiňuje výhody a nevýhody přesunu větší produkce API – Endpoints News

Zatímco se Spojené státy pouštějí do miliardové iniciativy na výrobu aktivních farmaceutických ingrediencí (API) na pevnině, vydala Evropská unie začátkem tohoto měsíce zprávu, která zvažuje klady a zápory případného znovuzavedení API.

58 stran zpráva Poznamenává, že za posledních deset let se nedostatek léků v celé Evropě zvýšil, stejně jako na jiných místech, protože se objevily obavy, že outsourcing výroby API v zahraničí mohl přispět k narušení dodavatelského řetězce. Byl navržen návrh vrátit API zpět do členských států EU, ale není jasné, zda se prosadí.

Nová zpráva, kterou si vyžádal Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, uvádí, že několik politických dokumentů se zabývalo výrobou API jako potenciálním řešením, které by se pokusilo zabránit nedostatku léků na kontinentu nebo jej alespoň zmírnit. . . Tyto dokumenty vysvětlují, jak náročná rekonfigurace výroby API má vysoké náklady a potřeby pracovní síly spolu s doprovodnými organizačními změnami.

Zpráva však poznamenává, že jakékoli zvýšení výroby účinných látek v Evropě by mělo být přínosným úsilím, které by mohlo posloužit k posílení kontinentálních dodavatelských řetězců, což by potenciálně omezilo narušení a zlepšilo kvalitu.

Zpráva říká:

Zatímco dodavatelské řetězce ve farmaceutickém sektoru jsou vysoce globalizované, Evropa má stále určitou produkci účinných látek, zejména ty s nízkými objemy výroby a složitými výrobními procesy. Evropský sektor účinných látek je vysoce konkurenceschopný díky svému technickému know-how a silným možnostem pracovní síly.

Zpráva ukázala, že v roce 2019 bylo přibližně 36 % výrobních závodů API v Evropě, zatímco 55 % bylo v Asii, především v Číně a Indii. Zjistil, že všeobecná výroba API v Evropské unii představovala 24 % z celkového počtu, zatímco 66 % šlo do Indie a Číny.

„Outsourcing výrobních operací do Evropy je rostoucí trend v téměř každém průmyslovém odvětví, včetně farmaceutického. Několik farmaceutických výrobců v Evropě oznámilo plány na rozvoj nových výrobních kapacit API v této zemi,“ uvádí zpráva.

Zaměřila se také na tři příklady evropské výroby API, zejména ve Francii a Rakousku, které mají vládní finanční prostředky určené společnostem z členských států EU na podporu výroby API.

Zpráva nakonec zjistila, že mít místní zdroj pro API je výhodné z hlediska zajištění lepší kvality, lepších dodacích lhůt a překonání určitých problémů.

Pokud jde o vyšší provozní náklady, zpráva uvádí následující:

Země střední a východní Evropy (jako je Česká republika, Polsko a Maďarsko) mohou být potenciálními kandidáty na nové výrobní závody v Evropě kvůli nižším nákladům na zaměstnance. V praxi jsou však jako atraktivní výrobní lokality uváděny země s vysokými příjmy, jako je Německo, Nizozemsko a Belgie. Tvrdilo se, že nové technologie povedou ke zvýšené automatizaci a robotizaci a v důsledku toho mohou personální náklady hrát menší roli.

Ale zatímco EU má také iniciativy na přetvoření výroby API, které jsou obvykle podporovány finanční podporou národních vlád, není jasné, zda tyto iniciativy mohou zajistit výrobu API z dlouhodobého hlediska, uvádí zpráva.

Zpráva doporučuje, že pokud vlády chtějí přivést výrobu API zpět na kontinent, měly by zvážit, která API jsou pro pacienty kritická, a pokud ano, aby vlády zvážily „ekonomická měřítka“ nebo proveditelnost tohoto procesu. Rovněž musí být zaručena dostupnost API a výroba léků a těžiště opětovného zásobování by nemělo být hlavně na API, aby se předešlo nedostatku.

Iniciativy na podporu místní výroby API by se neměly zaměřovat výhradně na finanční přínosy, ale také na organizační a administrativní procesy.

„Je třeba mít na paměti, že další země (zejména Čína, Indie a Spojené státy americké) také vyvíjejí snahy o posílení nebo zintenzivnění domácí výroby. Zpráva uvádí, že tyto snahy mohou vést ke zvýšení konkurence mezi zeměmi.