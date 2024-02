Dopis z Kongresu žádající Bílý dům, aby zvrátil škrty ve výdajích MSR

ORLANDO, Florida – Více než 40 kalifornských kongresmanů požádalo Bílý dům, aby zrušil škrty NASA v programu Mars Sample Return (MSR) a varovali před ztrátou pracovních míst a „desetiletím promarněné vědy“.

1. února dopis Dopis Shalandy Young, ředitelky Úřadu pro řízení a rozpočet Bílého domu, představuje eskalaci předchozí žádosti, kterou v listopadu mnoho stejných členů zaslalo správci NASA Billu Nelsonovi, aby zmírnil zpomalení výdajů na MSR kvůli nejistotě v fiskální rok 2024. Prostředky.

Dopis vedli zástupci Judy Chu (D-CA) a Adam Schiff (D-CA) a senátor Alex Padilla (D-CA), přičemž se připojilo dalších 41 členů kalifornské kongresové delegace. Centrála MSR, Jet Propulsion Laboratory, se nachází v Kalifornii.

Představitelé NASA v listopadu uvedli, že kvůli rozdílům ve výdajích „začnou zvyšovat aktivity“ související s MSR. Návrh zákona o přídělech Sněmovny ukazuje plnou žádost agentury o 949,3 milionů dolarů na program MSR, ale jeho senátní protějšek zahrnuje pouze 300 milionů dolarů.

NASA, stejně jako zbytek federální vlády, funguje na základě pokračujícího usnesení (CR), které financuje agenturu na úrovni roku 2023, což pro MSR činí 822,3 milionu dolarů. NASA uvedla, že snížení výdajů na MSR bylo nutné kvůli obavám, že pokud bude schválen Senátní návrh zákona, MSR by mohlo dojít k vyčerpání finančních prostředků na rok 2024, pokud bude několik měsíců utráceno ve vyšší míře v roce 2023.

V dopise členové Kongresu tento argument odmítli. „Toto krátkozraké a zavádějící rozhodnutí bude stát stovky pracovních míst a desetiletí promarněné vědy a je v rozporu s autoritou Kongresu,“ napsali.

Kongres nedokončil celý výdajový balíček pro rok 2024, ale v posledních týdnech udělal pokrok, například poskytl prostředky 12 podvýborům pro přidělení prostředků, aby věděly, kolik peněz mají k dispozici. ČR, která financuje NASA, běží do 8. března.

Dopis naznačuje pokrok při řešení rozdílu mezi úrovní financování MSR ve Sněmovně a Senátu. „I když jsme hluboce znepokojeni tím, že návrh zákona o položkách pro obchod, spravedlnost a vědu v Senátu navrhoval pro program ve fiskálním roce 2024 pouze 300 milionů dolarů, vedení sněmovního výboru pro dotace nadále úzce spolupracuje se svými kolegy ze Senátu, aby dosáhli konsensu.“ států.

V dopise se varuje, že pokud nebudou současné škrty zrušeny, „toto rozhodnutí zajistí, že JPL nebude schopna dodržet příští startovací okno a vynutí si zrušení smluv v hodnotě miliard dolarů a také propuštění stovek vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. “ zaměstnanci.“

Tyto škrty se již projevují v JPL. Středisko začátkem ledna propustilo 100 dodavatelů, z nichž většina byla zapojena do MSR. JPL uvedla nejistotu ohledně rozpočtu na rok 2024 jako primární důvod pro propouštění a další snahy o snižování nákladů.

„Dostali jsme pokyny od NASA, abychom naplánovali nižší úroveň a děláme to metodicky,“ řekla ředitelka JPL Lori Lessin v rozhovoru z 8. ledna. „Takže první věc, kterou je třeba udělat, je podívat se na to, kde využíváme dodavatele na místě v MSR, ale také na jiná místa, kde to mohou JPLers vyplnit.“ Toto propouštění by se mohlo rozšířit i na zaměstnance na plný úvazek, dodala, pokud financování MSR skončí blíže číslu v senátním návrhu zákona.

Dalším stupněm nejistoty je pokračující přehodnocování celkové architektury MSR ze strany agentury, k němuž došlo na základě nezávislého přezkumu, který zjistil, že současný přístup k MSR zaostává za plánem a překračuje rozpočet. Toto úsilí má být dokončeno v březnu.

„Chápeme, že upravená struktura mise by zefektivnila program a snížila roční náklady, čímž by se vyřešily obavy vyjádřené v návrhu zákona o rozpočtových položkách Senátu na rok 2024,“ uvedl dopis. NASA veřejně neodhalila žádné podrobnosti o případných náhradních strukturách mise.

