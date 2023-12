Donald Trump slibuje, že zopakuje svou největší chybu.

Volejbalová ikona se loučí.

No, konečně se to stalo: Jorge Santos je vyhozen z Kongresu a stačí, aby lhal o všech aspektech své identity a rodinné historie, byl obviněn z odhadem 1 milionu federálních obvinění z podvodů s financováním kampaní a stal se předmětem formální zpráva Etického výboru Sněmovny reprezentantů Dospěl k závěru, že tato obvinění z podvodu jsou, abychom to parafrázovali, mimořádně věrohodní. (Santos říká, že není vinen a že etická zpráva byla pouze „urážkou“.) Sekera padla v pátek v poměru 311:114 ve Sněmovně reprezentantů. „komediálně“Citát pobodaného muže„Módně před dvěma dny Santos oznámil, že je čas, aby jeho nepřátelé v místnosti ‚zmlkli nebo zmlkli.‘ Udělali to. Jeho trestní soud je příští září a on říká, že to udělá.“ Práce na zvolení Trumpa, což je vlastně druh nabídky, kterou by Trump pravděpodobně přijal natolik, aby ji přijal (viz výše). Pravděpodobně bude mít také příležitost setkat se s řadou vydavatelů knih a producentů televizní reality show, pokud se rozhodne jít touto cestou, což je podle mě spravedlivé říci, že pravděpodobně bude, protože miluje pozornost, a pokud si vzpomínáte, ve skutečnosti nemá žádné dovednosti nebo… Smysluplnou profesionální zkušenost. Nakonec se stal prvním člověkem, který byl vyloučen ze Sněmovny reprezentantů z jiného důvodu, než je odsouzení za trestný čin nebo zapojení do Konfederace – což, ano, je precedens. mohl Dalo by se to zneužít, ale vzhledem k tomu, že mluvíme o někom, kdo vyhrál volby a přitom tvrdil, že byl hvězdným volejbalovým hráčem na vysoké škole, kterou ani nenavštěvoval, je to možná spravedlivé.