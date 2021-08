USA se ve Finsku kvalifikují do finále světového hokeje žen

Spojené státy vyhrály šesté po sobě jdoucí mistrovství světa v hokeji žen.

Alex Carpenter, Abby Murphy a Kendall Quinn Schofield vstřelili volný gól USA při pondělní semifinálové výhře 3: 0 nad Finskem.

Americká brankářka Nicole Hensleyová zaznamenala 14 střel. Jeho finský protějšek Ani Kisala zastavil 31 střel z 33 při ztrátě.

Spojené státy se v úterý utkají ve finále s Kanadou. V druhém semifinálovém zápase později v pondělí Kanaďané porazili Švýcarsko 4: 0.

SLEDUJTE l USA postupuje do finále zlaté medaile knockoutem Finska:

USA se kvalifikují na další zápas o zlatou medaili na mistrovství světa žen Abby Murphy skórovala vynikající individuální snahou v rámci vítězství USA 3: 0 nad Finskem v semifinále mistrovství světa žen IIHF v Calgary. 1:03

“Tento tým je speciální,” řekl Murphy. „Byla to skvělá trasa, ale jsme tady a zasloužíme si to. Bude to velká zábava.“

Spojené státy získaly osm z devíti světových titulů. Američané ve finále 2019 v Espoo porazili domácí Finsko 2: 1 v penaltovém rozstřelu.

Turnaj 2020 byl zrušen kvůli COVID-19. Letošní turnaj byl odsunut zpět na srpen v Calgary, když Nova Scotia turnaj v květnu zrušila.

„Na tom jsme poslední dva roky pracovali, abychom se mohli vrátit k zápasu o zlaté medaile a mít šanci získat další zlatou medaili,“ řekla americká obránkyně Megan Keelerová.

Po prohře 5: 1 s Kanadou v závěru předkola porazily Spojené státy ve čtvrtfinále Japonsko 10: 2.

Spojené státy skončily druhé ve skupině A s výsledkem 3: 1 před Finskem 2: 2.

Americká brankářka Nicole Hensleyová si připsala čtrnáctinásobnou záchranu, aby pomohla svému týmu zajistit si vstupenku na finále mistrovství světa v hokeji žen. (Jeff McIntosh/The Canadian Press)

Finové, kteří budou hrát bronzovou medaili v úterý proti Švýcarsku, porazili ve čtvrtfinále Česko 1: 0.

Když byl Kisala mimo síť Finska pro extra útočníka, Quinn Schofield skóroval do prázdné brány v 17:08 třetího poločasu.

Finsko, které přišlo o dva góly a zbývalo mu jen něco málo přes sedm minut, také vytáhlo Kisala během silné hry o extra útočníky, ale nedalo z toho gól.

„Klíčovým bodem je trefit síť,“ řekla kapitánka Finska Jenny Hierikowski. „USA odváděly dobrou práci a blokovaly každou střelu.“ „Musíme být trochu chytřejší, abychom získali tyto puky.“

Spojené státy vedly 2: 0 a před třetí hrou porazily Finy 25: 7.

„USA ve druhém poločase vyhrály,“ říká finský kouč.

Murphy odstřelil křídlo a zastrčil míč pod Kisala, aby skóroval za 15:17 sekundy. Tesař přesměroval střelu Lee Stecklena od modré čáry Kesala v 10:55.

„USA ve druhém poločase vyhrály,“ řekl finský trenér Basi Mostonen. “Byli tam lepší.”

„Tento tým potřebuje čas, aby hrál druhou půli správným způsobem, aby mohl konkurovat Severní Americe, ale my přicházíme.“

Kisala v zápase chytila ​​Finy a zastavila všech 15 střel, které viděla v první třetině.

Její spoluhráči nedostali šanci na střelu do sítě za dvě minuty pět proti třem na začátku období, ale vytvořili si dvě šance na skórování později v tomto období.

„Když dostaneme pět proti třem, jsme obvykle velmi dobří,” řekl Mosttonen. „V té situaci se nic nepovedlo.”

Susanna Tabani odstranila míč ze tyče a zbývalo pět minut. Elisa Holopinenová během přesilovky odpálila odrazený míč ze vzdáleného rohu americké sítě.

Ruský olympijský výbor a Japonsko budou hrát v úterý o páté místo na kotvišti ve skupině A v sázce na další mistrovství světa.