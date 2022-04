Shrnutí AMA Pro Motocross Year Two v Americe: 1973

Tour se také uskuteční na Pocono International Speedway v New Yorku a znovu na Alabama International Speedway v Talladega. Konečně bude v noci na stadionu Johna F. Kennedyho ve Philadelphii promotér Trans-AMA Mike Goodwin. To znamená, že z rozpisu AMA z roku 1973 by se pět kol – Daytona, Los Angeles Coliseum, Pocono, Talladega a JFK Stadium – počítalo jako kola „AMA Supercross“, pokud by běžela dnes (což je přesně to, co Daytona je!)

Dobře, začněme závod. Ve třídě 500, která zahrnuje držitele titulu, došlo k velké změně. Poté, co dominoval sérii ’72‘, chtěl Brad Lackey v roce 1973 odjet do Evropy, aby místo toho závodil na mistrovství světa v motokrosu FIM 500cc, protože to byl v té době absolutní vrchol motokrosu. Lucky byl nejlepším americkým jezdcem na Kawasaki (a také nejlepším americkým jezdcem v daném období). Nyní to bude první start Kawasaki na Grand Prix Tour 500 ccm. Americkou arénu ale neopustil úplně. Když mohl Brad přes léto cestoval do Ameriky a nakonec vyhrál Nationals (Lake Whitney v Texasu a Motocross West v Louisianě). Bude také soutěžit v celé sérii Trans-AMA, která mu umožnila skončit na pátém místě v ’73 AMA 500 Nationals. Nejvíce se trápil na GP Tour, celkově skončil 13.

Zatímco Lucky dělil svůj čas a soustředění, Pierre Karsmarkers byl hluboce oddán jeho přestěhování do Ameriky. Yamaha, výletník z Nizozemí, se rozhodla najmout Karsmakers jako druh soutěže a přivést ho do států, aby zde pomohl rozvíjet jejich program. Automobilky vyhrály první závod, do kterého vstoupil – úvodní závod Daytona MX – před Mikem Ronyardem ze Suzuki, Luckym a Mikem Hartwigem z Husqvarny. Karsmakersová vyhrála čtyři z prvních pěti kol a nikdy nebyla vyzvána, alespoň ne dokud Lackeyová neodletěla do Evropy po svém vítězství ve druhém kole.