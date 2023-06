Djokovič a Swatik září ve Wimbledonu jako nejlepší soupeři

muži:

Novak Djokovič (Srbsko))

Globální pořadí: 2

Navzdory tomu, že mu v květnu bylo 36 let, Djokovič po zisku 23. grandslamového titulu na French Open nejevil žádné známky zpomalení.

Vzhledem k tomu, že Roger Federer odchází do důchodu a Rafa Nadal pečuje o stárnoucí tělo poničené dvěma desetiletími na turné, Djokovič je posledním z „velké trojky“, která držela dveře pevně zavřené před novou generací hráčů, kteří chtějí narušit zavedené pořádky.

Srb se letos potýkal s problémy s hamstringy a loktem, ale ukázal, že jeho prahy bolesti nejsou nepřekonatelné, zatímco jeho psychická odolnost prosvítá, když je zatlačen do kouta.

Poté, co vyhrál wimbledonský titul v posledních čtyřech edicích, čímž se jeho počet zvýšil na sedm, vyrovná Djokovič rekordních osm vítězství Federera v All England Clubu.

Carlos Alcaraz (Španělsko)

Globální pořadí: 1

Alcaraz loni odehrál pouze jeden turnaj na travnatém kurtu, ale jeho silný výkon v prvním týdnu Wimbledonu ukázal, že antukový specialista se dokáže rychle adaptovat na neznámý povrch.

Španěl byl nejlepším nasazeným na Queen’s Club Championship a bylo vidět, jak opatrně přizpůsobuje kluzký povrch, než se prosadí ve své nakonec úspěšné honbě za titulem a světovou jedničkou.

Na hráče, který startoval teprve na svém třetím turnaji na trávě, 20letý hráč ukázal, že má solidní síťovou hru, aby se mu na trávě dařilo.

„Týden jsem nezačal dobře, ale přizpůsobil jsem se pohybu a dokončil jsem týden s velkou energií,“ řekl.

„Vědět, že jsem (schopný) dělat dobře na trávě, samozřejmě (být) šampiónem každého turnaje, cítím se výjimečně.“

Frances Tiafoe (Spojené státy americké)

Celosvětové pořadí: 10

Tiafoeův vzestup ve světovém žebříčku v posledních letech završil jeho první nájezd do top 10 tento měsíc, když získal svůj první titul na trávě na Stuttgart Open.

Pětadvacetiletý Američan spolu s dalším vycházejícím uchazečem Taylorem Fritzem dal zemi jiskřičku naděje, že konečně uvidí grandslamového šampiona poprvé od Andyho Roddicka před 20 lety.

Drzý a namyšlený, aniž by byl arogantní, nikdy nebylo pochyb o tom, že Tiafoe měl rychlost a postavu, aby to jako tenista dokázal.

Ale aby se dostal na vrchol, musel zlepšit svou hru a zároveň milovat krmení energií davu, aby věci posunul na vyšší úroveň.

„To si budu pamatovat (probojovat se do top 10) navždy. A doufám, že to budu moct jezdit ještě dlouho,“ řekl.

Daniil Medveděv (Rusko)

Globální pořadí: 3

Pokud byl jeden hráč šťastný, že jeho antuková sezóna skončila navzdory zisku titulu v Římě, pak je to Medveděv, který se nikdy nevypořádal s pomalým povrchem.

„Nevím, jestli se lidem líbí mít bláto v taškách, botách, bílých ponožkách, které můžete po sezóně bahna vyhodit do odpadu. Možná se to někomu líbí, to se mi nelíbí,“ řekl po French Open.

Medveděv nemohl loni hrát ve Wimbledonu kvůli zákazu vstupu ruských a běloruských hráčů, přestože byl v té době světovou dvojkou.

Na Tuning Championships v Halle se stal prvním hráčem, který letos dosáhl 40 výher na úrovni turné, což je varování pro zbytek pole.

Cameron Norrie (Velká Británie)

Světové pořadí: 13

Vzhledem k tomu, že Andymu Murraymu chybí wimbledonský titul, domácí naděje se opět upínají k nejvýše postavenému hráči Británie – Cameron Norrie, který zazářil ve čtvrtfinále Queen’s.

Tento 27letý mladík se narodil a vyrůstal na Novém Zélandu a navštěvoval univerzitu v Texasu. V roce 2013 se ve věku 17 let stal z Británie jeho domovem a od té doby je reprezentuje v Davis Cupu.

Norrie byl knockout na roštu a stal se čtvrtým Britem, který se ve Wimbledonu v Open Era dostal do semifinále, loni podlehl Djokovičovi ve čtyřech setech.

štíhlý:

Iga Swiatek (Polsko)

Globální pořadí: 1

Světová jednička All England Club a nováček Swiateková zažije déjà vu poté, co podruhé za sebou vyhrála French Open, ale doufá, že tentokrát ovládne wimbledonskou promotérku.

Swiateková, která v roce 2018 vyhrála juniorský titul ve Wimbledonu, ovládla turné od dubna, kdy nahradila odcházející světovou jedničku Ash Bartyovou, ale většina jejích úspěchů přišla na tvrdých kurtech a na antuce.

Dvaadvacetiletá hráčka vypadla z loňského turnaje ve třetím kole a na trávě ještě neukázala svou sílu. Swiatek uvedla, že očekávala, že to bude na povrchu „nepohodlné“.

Swiateková zahájila přípravu na Wimbledon, kde je jejím nejlepším výsledkem vystoupení ve čtvrtém kole v roce 2021, výhrou ve svém úvodním zápase v Bad Homburgu tento týden, když si klade za cíl vyřešit hádanku na trávě.

Arina Sabalenka (Bělorusko)

Globální pořadí: 2

Velkolepá Běloruska se letos zlepšila ve své hře a méně kolísá v úderu, což jí pomohlo vyhrát lednové Australian Open.

Pětadvacetiletá hráčka také během antukového švihu snížila zdánlivě nepřekonatelný rozdíl za nejlépe nasazenou Igou Swiatekovou, která ji porazila v madridském finále, ale v semifinále French Open ji šokovala Karolína Muchová.

Sabalenka, semifinalistka Wimbledonu v roce 2021, se nemohla zúčastnit loňských turnajů kvůli zákazům pro ruské a běloruské hráče a bude muset zablokovat hluk, aby letos vyhrála druhý velký turnaj.

Sabalenková, která bude soutěžit pod neutrální vlajkou, byla na Roland Garros v centru pozornosti, když byl její postoj k válce zpochybněn a od té doby se distancovala od běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Elena Rybakina (Kazachstán)

Globální pořadí: 3

Rybakina čeká závod, aby se vrátila do formy, aby obhájila titul ve Wimbledonu, a její šance na úspěch budou záviset na tom, jak se uzdraví z virové nemoci, která ji tento týden donutila odstoupit z French Open a doplňkového turnaje v Eastbourne.

24letý hráč se snažil dostat zpět na kurt od odstoupení z Roland Garros, ale potýkal se s přetrvávajícími účinky viru a minulý týden prohrál ve druhém kole v Berlíně.

Rybakina narozená v Moskvě ztratila body do žebříčku na turnaji v roce 2022 poté, co byli jeho pořadatelé potrestáni za zákaz ruských a běloruských hráčů, ale od vítězství na svých prvních velkých turnajích se vyšplhala na třetí místo na světě.

Rybakina, která vyhrála v Indian Wells a dostala se do finále Australian Open a Miami, je většinou doma na tvrdém kurtu, ale ukázala, že dokáže být konkurenceschopná na všech površích a mohla by být připravena uspořádat další velký turnaj, pokud se včas zotaví.

Petra Kvitová (Česká republika)

Celkové pořadí: 9

Kvitová vyhrála svůj druhý titul ve Wimbledonu před devíti lety, ale soupeřkám ukázala, že je připravena bojovat o třetí místo poté, co vyhrála German Open bez ztráty setu, aby získala svůj šestý titul na trávě a 31. celkově.

Třiatřicetiletá hráčka, která ohromila Elenu Rybakinu k vítězství na Miami Open, se od svého titulu v roce 2014 nedostala do čtvrtfinále Wimbledonu. Na šampionátu v roce 2011 vyhrála svůj první velký turnaj.

Kvitová však zůstává jednou z největších hrozeb na trávě a nyní vyhrála 12 z posledních 13 zápasů na povrchu. Tento týden odstoupila z obhajoby titulu v Eastbourne kvůli únavě.

Se dvěma letošními tituly a návratem do top 10 má Kvitová impuls k dalšímu nezapomenutelnému vystoupení v All England Clubu.

Karolina Mošová (Česká republika)

Světové pořadí: 16

Mošová uhrála ve Wimbledonu pouze tři velké remízy, ale dvakrát se dostala do čtvrtfinále a po prohře s Igou Swiatekovou ve finále French Open toužila vypadnout na trávník.

Mošová, kterou celou kariéru sužovala zranění, byla na Roland Garros nenasazená a za svůj výkon sklidila velkou pochvalu, když v semifinále vyřadila Arynu Sabalenkovou a v zápase o titul vyřadila Swiateka.

Muchová, čtvrtfinalistka z let 2019 a 2021, je nyní světovou 16. žebříčkem a ve Wimbledonu je více než schopná prosadit se hluboko. Loni byla při svém výjezdu z prvního kola nenasazena, ale tentokrát bude hledat náhradu.

„Těším se, že budu hrát na trávě, na rychlých površích,“ řekla. „Toto jsou rozhodně povrchy, které preferuji a miluji nejvíce.“ Reuters/DM