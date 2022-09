Internet byl požádán, aby pojmenoval sondu pro Uran. Skončilo to takto: ScienceAlert

Požadavek, aby internet pojmenoval vědeckou misi, se stal jakousi tradicí, ale myslíme si, že i ti nejodvážnější by se v nedávné žádosti na Twitteru mohli zeptat.

Neoficiální Twitter účet propagující budoucí mise ledových obrů v naší sluneční soustavě, Obří ledové misepožádal o návrhy na takzvanou sondu vyslanou k Uranu.

Vzhledem k potenciálním slovním hříčkám, které jsou s Uranem nevyhnutelně spojeny, jde o nebezpečné území, dokonce i mimo očekávané „Something McSomethingface“. To samozřejmě bylo Mezi nejlepší odpovědiAle s úrodnou zemí, jako je Uran, proč mrtvá koňská kůže?

Překvapivě však, že zadek vtipy Zdá se, že jsou v menšině, protože mnoho respondentů vzalo otázku v dobré víře a odpovídajícím způsobem odpovědělo.

Mise na Uran není momentálně ve vývoji, ale není to jen vzdálený sen. Mise byly zatím vyslány na většinu planet ve sluneční soustavě. RtuťA VenušeA MarsA Jupiter, a Saturn byly navštíveny a skenovány vyhrazenými senzory. Dokonce i Jupiterovy měsíce dostanou misi.

Na druhou stranu byli ledoví obři poněkud opomíjeni. Začátkem tohoto roku to vedlo tým odborníků z amerických národních akademií k Doporučte misi na Uran Ve své uzlové zprávě pro NASA.

Ve skutečnosti to Uran považuje za tak důležité, že komise mezi všemi svými doporučeními dala páchnoucí planeta Nejvyšší priorita.

„Uran je jedním z nejzajímavějších objektů ve sluneční soustavě,“ Knihy učenců. Nízká vnitřní energie, energetická dynamika atmosféry a složité magnetické pole jsou hlavními záhadami.

„Primitivní obří dopad mohl způsobit extrémní axiální naklonění planety a možná i jejích prstenců a měsíců, i když to není jisté. Velké, ledové kamenné měsíce Uranu nabídly překvapivé důkazy o geologické aktivitě v omezených datech o průletech sondy Voyager 2.“ , možné oceánské světy.“

Pokud nemůžeme znovu použít Herschel, jasná volba, co takhle: Caelus (řecká verze Uranu)

pod (který podle své oběžné dráhy)

Lassell (objevte Ariel)

Kuiper (z mnoha důvodů!)

Bouře (osobní oblíbená – udržuje Shakespearovo téma v chodu) Corey S Powell (@coreyspowell) 10. září 2022

Tento koncept mise je v současné době v názvu Sonda a sonda Uran (UOP) – Ale jiné mise sluneční soustavy by mohly mít chytlavější názvy.

Mars má (nebo měl) ducha, příležitost, zvědavost a vytrvalost. BepiColombo V současné době na cestě k Merkuru Akatsuki (japonské slovo znamená „úsvit“) v současné době obíhá kolem Venuše. Saturn měl Cassini-Huygens. Jupiter má sondu Juno – pojmenovanou po královně římské bohyně, která byla provdána za Jupitera. Její vyšetřování Voyageru opustil sluneční soustavu; Relé New Horizons.

Zdá se, že v konvenci pojmenování mezi těmito misemi není mnoho, což znamená, že při pojmenování sondy Uran je prostor pro kreativitu. Mezi nejlepšími uchazeči jsou astronomové, kteří objevili Jupiter (William Herschel) a některé jeho měsíce (William Lassell a Gerard Kuiper).

Nechybí ani slavní průzkumníci – polárník Roland Amundsenhorolezec Tenzing Norgay nebo Ipirvik-Taqulittuq po manželech Inukových z 19. století, kteří sloužili jako průvodci a překladatelé bílých arktických průzkumníků.

Pokud se chceme zbavit pojmenování sondy po lidech, je to praxe, která se může stát NaplněnýDalší možnosti jsou poněkud poetičtější. Je tu Caelus, starověký římský protějšek řeckého boha Urana. Nebo Odin, severský bůh, který v mýtu porazil ledové obry.

Co se zdálo být nejoblíbenějším návrhem, byl Tempest. Je to proto, že řada Uranů 27 měsíců Pojmenováno po Shakespearových postavách, v největším podílu – devět (nebo 10, pokud počítáte Ariel) z Bouře.

Bez ohledu na název mise odhalí více informací o jednom z nejzáhadnějších světů sluneční soustavy.

Jak dopadl Uran? boční sklonA točit opačným směrem než ostatní planety? Proč by to dělal její prsteny Jako něco jiného ve sluneční soustavě? Co je zvláštní Vycházejí z něj rentgenové paprsky? Proč jeho magnetické pole? takový nepořádek?

Se všemi těmito naléhavými otázkami lze pro začátek téměř zapomenout na směšný název planety v angličtině.

Cca.