Dalekohled v Utahu detekuje záhadné kosmické záření mimo naši galaxii

Vědci z Utahu identifikovali vzácný kosmický paprsek, o kterém se předpokládá, že pochází z oblastí mimo Mléčnou dráhu.

Byla pojmenována „částice Amaterasu“ po japonské bohyni slunce.

Mluvčí Telescope Array popsal zdroj částice jako „záhadu“.

Astronomové z University of Utah a University of Tokyo identifikovali masivní přítomnost Vzácné kosmické záření s velmi vysokou energií Předpokládá se, že cestoval mimo galaxii Mléčná dráha.

Částice Amaterasu, pojmenovaná po japonské bohyni slunce, je částice Subatomární entita, kterou nelze vidět pouhým okem.

Výsledky zveřejněné v časopise Science odhalují, že její energetická konkurence dosáhla rekordu Částice „Oh My God“ byla pozorována v roce 1991.

„V případě částice Oh My God a této nové částice ji můžete vysledovat zpět k jejímu zdroji a není zde nic dostatečně vysoké energie, abyste ji získali,“ řekl John Matthews, mluvčí Telescope Array a spoluautor studie. Produkoval jsem to. To je tajemství tohohle – co se sakra děje?“

Na Zemi neustále prší kosmické záření a nabité částice, obvykle pocházející ze slunce. Vysokoenergetické kosmické paprsky, jako jsou částice Amaterasu, jsou však výjimečné a předpokládá se, že pocházejí z jiných galaxií a extragalaktických zdrojů.

Nedávno objevenou částici identifikoval Array Telescope, observatoř v Západní poušti v Utahu. Vesmírná monitorovací stanice, která zahrnuje 507 povrchových detektorů na ploše 270 čtverečních mil, detekovala více než 30 vysokoenergetických kosmických paprsků, přičemž částice Amaterasu se objevila jako nejvýznamnější událost.

Povrchové detektory budou rozmístěny vrtulníkem.Cosmic Ray Research Institute, University of Tokyo

Atmosféru zasáhl 27. května 2021 a spustil 23 povrchových detektorů s vypočtenou energií asi 244 exaelektronvoltů, těsně pod 320 exaelektronvolty částice „oh můj bože“.

Zdá se, že pozorované částice, včetně částic Amaterasu, se vynořují z dutin nebo prázdného prostoru.

Na rozdíl od nízkoenergetického kosmického záření, jehož původ lze vysledovat, se zdá, že vysokoenergetické částice, jako jsou tyto, pocházejí ze zdánlivě prázdných prostor. Předpokládá se, že částice Amaterasu pochází z Místní prázdnoty, prázdné oblasti na hranici Mléčné dráhy.

Rozšíření pole dalekohledu nabízí naději na další odpovědi na tuto vzácnou událost. S dalšími 500 detektory pokrývajícími oblast zhruba o velikosti Rhode Islandu se observatoř snaží zachytit spršky částic způsobené kosmickým zářením a poskytnout další vhled do vesmírných záhad.

