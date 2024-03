CYBER striptér je první, kdo byl uvězněn za nový zločin po obrázku WhatsApp

Napsal Lewis Adams

BBC News, Essex

19. března 2024

zdroj obrázku, Policie v Essexu Komentář k fotce, Nicholas Hawkes byl odsouzen k 52 týdnům vězení za trestný čin elektronického blikání a dalších 14 týdnů za porušení předchozích soudních příkazů.

Odsouzený pedofil, který poslal fotografii svého ztopořeného penisu 15leté dívce, se stal prvním člověkem, který byl uvězněn za flashování v Anglii a Walesu.

Registrovaný sexuální delikvent Nicholas Hawkes (39) z Basildonu v Essexu také poslal nechtěné snímky ženě.

Žena pořídila screenshoty z WhatsApp fotografie zaslané 9. února a téhož dne to nahlásila policii.

Trestný čin byl zaveden podle zákona o online bezpečnosti a vstoupil v platnost 31. ledna. Ve Skotsku, které má samostatný právní systém, je to trestný čin už více než deset let.

Hawkes byl již registrovaným sexuálním delikventem poté, co loni dostal komunitní příkaz za vystavení a sexuální aktivitu s dítětem mladším 16 let. Tato registrace pokračovala až do listopadu 2033.

Nyní byl u soudu Southend Crown Court uvězněn na 66 týdnů za dva trestné činy zaslání obrázku nebo filmu genitálií s cílem způsobit poplach, úzkost nebo ponížení a za porušení předchozích soudních příkazů.

Hawkes musí splnit 10letý zákaz omezování a bude podléhat 15letému příkazu k prevenci sexuálního poškození.

Det Ch Insp James Gray z essexské policie uvedl, že obžalovaný „se ukázal jako nebezpečná osoba“.

„Pachatelé se mohou domnívat, že je nepravděpodobné, že budou chyceni, když páchají zločiny online, ale není tomu tak,“ dodal.

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Žena pořídila screenshoty z WhatsApp fotografie zaslané Hawkesem 9. února a poslala je policii

Hannah von Dadelssen, zástupkyně korunního prokurátora pro východní Anglii, ocenila „rychlou spravedlnost“, které bylo dosaženo, a uvedla, že nová legislativa je „skutečně důležitým nástrojem v sadě nástrojů korunního prokurátora“.

„Dává to obžalobě další vodítko ve vztahu ke zločinům v digitálním prostoru,“ řekla BBC.

Profesorka Clare McGlynn, autorka Cyber ​​​​Flash: Recognizing the Harms and Reforming the Laws, řekla v pořadu Dnes BBC Radio 4, že se obává, že v zákoně jsou stále mezery.

Řekla, že pro státní zástupce je to „obtížný práh“ prokázat, zda měl obžalovaný v úmyslu vyvolat poplach, úzkost nebo ponížení.

Profesor McGlynn z Durhamské univerzity řekl: „Říkají, že to byla forma žertu nebo to dělali jen pro smích a nemysleli to nijak zle.“

„I když víme, že tomu tak není, musíme prokázat úmysl způsobit úzkost.“

zdroj obrázku, Little Jim Productions/BBC Komentář k fotce, Emily Atack říká, že kdysi dostávala tisíce nechtěných explicitních fotografií denně

Atack z Lutonu v pořadu Today řekla, že „trpěla v tichosti“ poté, co poslala „tisíce a tisíce“ nechtěných obrázků online.

34letý muž řekl: „Dostával jsem tyto zprávy od různých mužů, různé obrázky a videa, cokoliv, na co si vzpomenete.“

„Zjistila jsem, že to ničí mou identitu jako člověka a zpochybňovala jsem celou svou bytost, všechno, čím jsem jako žena byla.