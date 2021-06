COVID mění preference pracovníků na pracovišti

Podle nového průzkumu společnosti Skanska dnes do kanceláře chodí téměř polovina administrativních pracovníků ze zemí střední a východní Evropy denně a nyní mají specifické preference týkající se jejich pracoviště, například klidné místo a vysoké kancelářské standardy.

Studie zahrnovala účastníky z Maďarska, Polska, České republiky a Rumunska.

Průzkum ukázal, že domácí kancelář není ideálním řešením pro zaměstnance, pokud jde o střední a východní Evropu obecně – existuje více lidí, kteří dávají přednost práci pouze z kanceláře, než těch, kteří dávají přednost pouze domácí kanceláři. V současnosti dnes v kanceláři pracuje téměř polovina zaměstnanců (48%). Jak se však ukázalo, region směřuje k hybridnímu modelu s převahou kancelářské práce – každá sekunda (51%) respondentů, když byla dotázána na svůj ideální pracovní model, uvedla, že by chtěla pracovat v kanceláři alespoň tři nebo čtyři dny v týdnu.

Kanceláře musí doručovat více než kdy jindy

Nutnost přechodu na domácí kancelář změnila u mnoha lidí způsob každodenních rutin. Většina zaměstnanců uvedla, že domácí kancelář jim umožňuje jednodušší organizaci rodinného života (51%). Druhým nejdůležitějším faktorem, který si respondenti ze střední a východní Evropy cení při práci na dálku, jsou dobré domácí podmínky (48%) a třetí uvádí časovou úsporu nutností dojíždět do kanceláře (45%).

“Pandemie určitým způsobem určila budoucnost kancelářských prostor a vyvíjející se potřeby zaměstnanců. Vidíme, že lidé stále raději chodí do kanceláří, přičemž více než polovina respondentů tvrdí, že by chtěli pracovat v kanceláři téměř vždy .V době po pandemii. Kanceláře budou muset nabídnout více než dříve – měly by být lepší, pohodlnější a zajímavější než to, co máme doma, říká Arkadiusz Rudzki, výkonný viceprezident pro leasing a prodej ve společnosti Skanska trading obchodní jednotka střední a východní Evropy.

Vyžaduje se kancelář: pohodlí, bezpečnost, dobré připojení k IT

Vzhledem k odpovědím z Maďarska je nejdůležitějším podnětem pro práci v kancelářích klidné pracoviště, které umožňuje soustředění. Dalším lákadlem pro Maďary je jídelna na náklady zaměstnavatele a dobře vybavená kuchyň. Pracovníci maďarských kanceláří vysoce oceňují přístup k parkování zdarma, ze všech zkoumaných zemí uváděli toto téma nejčastěji.

40% maďarských respondentů považuje dlouhé cesty do práce za nejsilnější bariéru mezi nimi a kanceláří.

Ve všech čtyřech zemích střední a východní Evropy jsou nejlepšími čtyřmi ukazateli ideální kanceláře velmi dobré IT vybavení (34%), přiměřené osvětlení (32%), stravovací služby s vysoce kvalitním jídlem (29%) a jednolůžkové pokoje pro práci (28 %)).

“Tato očekávání změní přístup ke správě kancelářských budov s rostoucím zaměřením na aspekty pohostinství. Proto směřujeme k vysoce kvalitním prostorům s maximální flexibilitou, protože pouze ty nejvýraznější budovy budou schopné přilákat a uspokojit podniky,” dodává Rudzky.

„To zahrnuje poskytování různých typů prostor, jako je klidné místo pro práci, které vyžaduje soustředění, prostory věnované kreativní práci nebo jen komunikaci s týmem, a služby v budově – také přímo v prostorách jejích obyvatel – jako jsou bufety , herny, kurzy jógy nebo Pilates. Kromě toho si všimneme rostoucího významu doplňkových řešení, jako jsou služby concierge v budovách – něco, co bylo před několika lety vnímáno jako novinka a obrovský rozlišovací faktor na trhu, brzy se stane standardem, “poznamenává.

Małgorzata Głos, partnerka výzkumné a analytické firmy Zymetria, poznamenává, že „Více než polovina zaměstnanců chce strávit v kanceláři minimálně 3 dny týdně. Touha zůstat v kanceláři je dána hlavně možností pracovat v míru a ticho: pokud dáme všem zaměstnancům kanceláře příležitost Pracovat v prvotřídní budově, budou velmi vděční za přístup ke kvalitnímu IT vybavení, profesionální osvětlení, které neunaví oči, a přístup do restaurací, které slouží zdravě Mezi funkcemi ideální kanceláře zaměstnanci zmiňují také exkluzivní pracovní místnosti a zelené plochy kolem kanceláře, které umožňují práci a odpočinek. “

Studie také zdůrazňuje důležitost bezpečnostních otázek. Výsledky však ukazují, že pouze 23% Maďarů se obává úrazů na pracovišti.

Pro celý region střední a východní Evropy jsou hlavní faktory, které pozitivně ovlivňují pocit bezpečí zaměstnanců v kancelářích, denní dezinfekce kanceláří (41%), nízká hustota obyvatelstva (37%) a bezkontaktní řešení (37%).