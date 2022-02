Towson rozčílí Bencice při jeho debutu v Dauhá

Ve svém vůbec prvním zápase hlavního taháku na turnaji WTA 1000 překvapivě zvítězila Clara Towsonová. Mladá Dánka zahájila první den nedělního fotbalového turnaje Qatar Total Energy Open vítězstvím 6-4, 3-6, 6-3 nad zlatou olympijskou medailistkou Belindou Bencic za pouhé dvě hodiny.

Vítězství zvyšuje Towsonův kariérní rekord proti 30 nejlepším hráčům na 4-4 a přináší jí druhé setkání s 10 nejlepšími hráči sezóny. Ve druhém kole se utká s třetí nasazenou Paulou Padusou.

Přečtěte si více: Dauhá 2022: tombola, peněžní ceny a vše, co potřebujete vědět

Slova vítěze„Byl to velmi těžký zápas,“ řekl Towson na kurtu po zápase. „Vím, že Belinda hraje velmi dobře, takže jsem ze sebe dnes musel vydat to nejlepší, což se mi občas povedlo.“ „Mám sebevědomí, ale každý zápas je na této úrovni opravdu těžký, takže dělám to nejlepší.“

Pásy a zákruty: Towson se vzpamatoval z prohry 4-2 v prvním setu, když vyhrál čtyři hry v řadě a získal posledních 10 bodů. Přestože postoupili o set a prohráli 6-4, 1-0, Tauson nakonec potřeboval vyhrát zápas ve třetím setu poté, co od té chvíle prohrál čtyři po sobě jdoucí hry.

Další zajímavosti v neděli: Van Uytvanck Dr. Zvonarevová | Kongo d. Costyuk

Světová 33. hráčka ztratila v závěrečném setu pouhé čtyři body při svém podání, když zahrála 88 % svého prvního podání. Rozhodující brejk přišel proti podání Bencicové ve čtvrté hře a Towsonová získala 12 ze 13 bodů, které uhrála ve svých posledních třech hrách na podání, a zpečetila překvapení.

Dánové v DauháTawson je druhým dánským hráčem, který hraje v Kataru, po bývalé světové jedničce Caroline Wozniacké. Wozniacki hrála devětkrát na Qatar Total Open, do finále se dostala v letech 2011 a 2017. Kvalifikovala se také na finále WTA, které se konalo v Dauhá v letech 2009 a 2010.

Towson a Padusa budou hrát podruhé za necelý rok, poprvé si zahráli semifinále v Lyonu loni v březnu. Tausonová, která se ten týden umístila na 139. místě světového žebříčku, se kvalifikovala a propracovala se až k titulu své kariéry na okruhu WTA ve dvouhře.

Pegula postupuje do druhého kola

Také americká devátá nasazená Jessica Pegola si zaknihovala účast ve druhém kole, když porazila Češku Kateřinu Siniakovou 6-3 6-2 za hodinu a 8 minut.

14. Pegulaová proměnila čtyři ze svých devíti brejkbolů a proti Siniakové, aktuální světové jedničce na okruhu WTA ve čtyřhře, získala 70 % obratu při druhém podání.

Pegula, který se loni v kvalifikaci dostal do semifinále v Dauhá, se v dalším kole střetne se Slovinkou Kajou Jovanovou. Yovan porazil ostatní kvalifikantky, Švýcarku Stephanie Voegelovou 6-4, 6-2.

