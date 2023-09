Coco Gauffová se ve čtvrtek utká ve čtvrtečním semifinále US Open s Karolínou Muchovou

Ve čtvrtek budou dvě Američanky hrát o postup do finále US Open.

První, 6. nasazená Coco Gauffová, se utká v semifinále proti 10. nasazené Karolíně Muchové z České republiky. Na druhé straně losování se Američanka Madison Keysová nasazená jako 17. střetne s Arynou Sabalenkovou, nasazenou druhou z Běloruska, letošní vítězkou Australian Open.

Hodně pozornosti na tomto turnaji svítilo na Gauffovou, které je 19, částečně kvůli tomu, jak daleko se na Tour dostala, když byla ještě teenager. Loni se dostala do finále French Open, jako první americká teenagerka se na US Open dostala do semifinále od Sereny Williamsové v roce 2001.

K postupu do finále bude muset Gauff porazit Muchovou, která je finalistkou letošního French Open.

Zde je to, co potřebujete vědět o utkání mezi Gauffem a Mauchovou, které je naplánováno na čtvrtek v 19:00 ET.

Jak se sem dostali?

Muchová se fakticky kvalifikovala do semifinále. Během prvních pěti zápasů ztratila pouze jeden set, což přišlo ve čtvrtém kole proti Wang Xinyu. Postoupila do semifinále poté, co ve čtvrtfinále porazila Soranu Cirsteaovou 6:0, 6:3.