Nantes udělalo z Mfungi prvního Tanzance v Ligue 1 s mladíkem z české strany MFK Viskov

Tanzanský záložník Omar Abbas Mfungi se stal prvním hráčem z východoafrické země, který se po příchodu do Nantes upsal klubu Ligue 1.

Mfungi se stává prvním Tanzancem ve francouzské lize

Mladík byl vysoce hodnocen po mistrovství Cecafa U17 v roce 2021

Záložník bude pravděpodobně debutovat za klub v lednu

co se stalo? Mladého záložníka získalo Nantes po úspěšných zkouškách s klubem a přestoupil z českého druholigového týmu MFK Viskov.

Větší obrázek: Mfungi byl loni nejlepším hráčem Tanzanie v kariéře ve finále CECAFA U-17, než prohrál s Ugandou.

Byl přirovnáván k bývalému útočníkovi Tanzanie Kelvinu Johnovi kvůli jeho širokému kroku a schopnosti porazit lidi a přitom mít silnou střelu.

Sportovní agentura Rainbow Sports, která dohodu zprostředkovala, uvedla, že hráč podepsal dlouhodobou smlouvu s Canaries, kteří měli špatnou první polovinu sezóny a vyhráli jen dva zápasy, aby zůstali mimo 15.Desátý na tabulce Ligue 1 se 13 body v době, kdy si liga dala pauzu.

Mfungi je osmým africkým hráčem v knihách Nantes, připojil se k Nigerijci Moussovi Simonovi, kamerunskému duu Jean-Charles Castelletto a Ignatius Ganago, Konžanovi Samuelovi Mutusamymu, Charlesi Traoremu z Mali, Egypťanovi Mostafovi Mohamedovi na hostování z Galatasaray a záložníkovi Adelu Mahmoudovi. Komory.

Co bude dál? Nantes se vrátí do Ligue 1 proti Lorientu 21. prosince, ale Mvungi bude muset počkat do ledna, aby se zapojil.

