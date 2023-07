Česká Vesna se brzy dostane do velkého finále Eurovize – a všichni fanoušci Eurovize se ptají na totéž: co je to Česká republika a kde je? Czechia je prostě jiný název pro Českou republiku, vnitrozemský stát ve střední Evropě.

Hlavním městem České republiky je Praha, česky „Praha“ a sousedí s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a Německem.

V roce 2017 mediální agentura AP Stylebook uvedla: „Název země: Česká republika. Vláda tvrdí, že češtinu lze používat v anglické komunikaci, ale neuchytila ​​se.“

1. července 2022 Stylebook aktualizoval svůj online záznam o zemi a uvedl: „Česko, Česká republika. Obojí je přijatelné. Česká vláda preferuje kratší název Czechia. Pokud používáte češtinu, dejte jasně najevo, že země je široce známý v angličtině jménem České republiky.

České předsednictví v Radě Evropské unie při popisu této země říká: „Česká republika je na evropské úrovni zemí střední velikosti, samostatnou zemí se stala v roce 1993 po mírovém rozdělení Československa na Českou republiku. a Slovenská republika: ač se jedná o relativně mladou zemi, navazuje však na více než tisíc let své existence.





„Česká republika se nachází ve středu Evropy. Svou geografickou polohou je přirozenou křižovatkou hlavních tranzitních koridorů. Česká republika je demokracií se stabilním politickým a sociálním prostředím a fungujícím právním systémem. Hodnoty, které Češi pěstují a budovaná politika je plně v souladu s principy a cíli podporovanými Evropskou unií V jejích vnějších vztazích: demokracie, právní stát, univerzalita a nedělitelnost lidských práv, respekt k lidské důstojnosti, rovnost a solidarity a respektování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva.

„Česká historie, kultura a přírodní krásy jsou důležitou součástí evropského a světového kulturního dědictví. Česká republika pečuje o své kulturní a přírodní dědictví s cílem uchovat je pro další generace. Velkou podporu poskytuje i současnému umění. Česká republika se o své kulturní a přírodní dědictví stará i další generace.“ „

