Čína se za ruským trenérem stává mocností paralympijského skate hokeje

A přestože ruská delegace na zimní paralympiádu byla zakázána kvůli invazi země na Ukrajinu, Šarčukova to neplatilo, protože nereprezentuje Rusko.

Ale na internetu je o Sharchukovovi poskrovnu informací v angličtině a nebyl k dispozici, aby mohl vyplnit podrobnosti. Dokonce i poté, co Čína minutu a 51 sekund před středou porazila Českou republiku 4:2 nad vítězem Wangem, bylo pro reportéra téměř nemožné s ním mluvit, což přidávalo na záhadě.

Nebylo to poprvé, co přerostl bývalé reportéry ve smíšené zóně, kde si reportéři a účastníci mohli povídat. Po výhře Číny nad Itálií se zdálo, že Sharchukov dychtivě promluvil, jak ho řídil manažer týmu a překladatel. Třikrát se zastavil ve snaze kontaktovat reportéra, ale představitel týmu řekl, že nesmí mluvit, protože další den byl další zápas.

To by se líbilo trenérům NHL, kteří musí mluvit s reportéry před a po všech 82 zápasech základní části. Sharchukov nakonec omluvně rozhodil rukama, jako by chtěl říci, že se mu vymkl z rukou. Středa byla jiná. Jen ukázal na hodinky a pokračoval kolem. Zdá se, že není čas na rozhovor, ani s mocným americkým týmem, který za pár dní čeká na svůj tým.

Anton Politov, projektový ředitel Ruské federace adaptivního hokeje, která vyvíjí hokejové programy pro dětské brusle a další hokejové akce pro nevidomé a speciální sportovce, dokázal vyplnit některé mezery v trenérově životopise. V letech 2012 až 2017 pracoval po boku Sharchukova v juniorském hokeji.

Řekl, že Sharchukov navštěvoval institut v Karagandě v Kazachstánu a dokončil pokročilý výcvikový titul s názvem „Teorie hokeje a sportovní tréninkové techniky.“ Politov řekl, že jeho hráči jsou jeho studenti.