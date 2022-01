Pětkrát byla historie života na Zemi poznamenána událostmi hromadného vymírání biologické rozmanitosti způsobené extrémními přírodními jevy. Dnes mnozí odborníci varují, že probíhá šestá krize hromadného vymírání, tentokrát zcela způsobená lidskou činností.

V časopise bylo nedávno zveřejněno komplexní hodnocení důkazů o této probíhající události vymírání Biologické recenze biologové z Havajské univerzity v Manoa a Národního přírodovědného muzea v Paříži ve Francii.

Řekl Robert Coy, hlavní autor studie a profesor výzkumu na UH Mānoa Pacific Biosciences Research Center ve School of Earth and Ocean Science and Technology (SOEST). „Toto popření je založeno na vysoce zaujatém hodnocení krize, které se zaměřuje na savce a ptáky a ignoruje bezobratlé, kteří samozřejmě tvoří drtivou většinu biologické rozmanitosti.“

Extrapolací z odhadů získaných od suchozemských plžů a slimáků Coe a spoluautoři odhadli, že od roku 1500 mohla Země již ztratit 7,5 až 13 % ze svých dvou milionů známých druhů – ohromujících 150 000–3 260 000 druhů.

„Zahrnutí bezobratlých bylo klíčovým faktorem pro potvrzení, že jsme skutečně svědky začátku šestého hromadného vymírání v historii Země,“ řekl Coy.

Situace však není všude stejná. Přestože mořské druhy čelí významným hrozbám, neexistují žádné důkazy o tom, že by krize postihla oceány stejně jako pevninu. Na souši jsou typy ostrovů, jako jsou ty na Havajských ostrovech, postiženy více než kontinentální. Rychlost vymírání rostlin se zdá být nižší než rychlost vymírání divokých zvířat.

Bohužel, spolu s popíráním toho, že se věda ujímá v moderní společnosti v řadě problémů, nová studie naznačuje, že někteří lidé také popírají, že začalo šesté vymírání. Jiní to navíc přijímají jako novou a přirozenou evoluční cestu, protože lidé jsou jen dalším druhem, který hraje svou přirozenou roli v historii Země. Někteří dokonce tvrdí, že biologická rozmanitost by měla být manipulována pouze ve prospěch lidstva – ale kdo to určuje?

„Lidé jsou jediným druhem schopným manipulovat biosférou ve velkém měřítku,“ tvrdil Coy. „my Ne Jen další druh, který se vyvíjí tváří v tvář vnějším vlivům. Na druhé straně jsme jediným druhem, který se vědomě rozhoduje ohledně naší budoucnosti a budoucnosti biologické rozmanitosti Země.“

V boji proti krizi uspělo několik iniciativ na ochranu některých charismatických zvířat. Tyto iniciativy se však nemohou zaměřit na všechny druhy ani nemohou zvrátit obecný trend vymírání druhů. Je však nutné, aby tyto snahy pokračovaly, pokračovaly ve vštěpování zázraků přírody a dokumentovaly biologickou rozmanitost, než definitivně zmizí.

„Navzdory rétorice o vážnosti krize a navzdory existenci nápravných řešení a upozorňování na ně rozhodujících činitelů je jasné, že chybí politická vůle,“ řekl Coy. „Popírání krize, její přijímání bez reakce nebo dokonce povzbuzování k ní neguje sdílenou odpovědnost lidstva a připravuje půdu pro Zemi, aby pokračovala ve své smutné cestě k šestému hromadnému vymírání.“

