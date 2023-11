Čína již hodně tlačí na financování klimatu, zatímco USA globálně zaostávají – nová analýza

Finance otravují mezinárodní spolupráci na klimatické krizi.

Již neexistuje žádná důvěryhodná debata o potřebě opatření v oblasti změny klimatu, ale roste napětí ohledně otázky, kdo by měl provést masivní investice potřebné k postupnému vyřazení fosilních paliv a přizpůsobení se nepříznivějšímu klimatu.

V důsledku toho se roztržka mezi bohatšími a chudšími zeměmi oživila a jednání opět upadla do napětí. Jak lze vyřešit spor o financování?

V roce 2009 se rozvinuté země na kodaňském summitu zavázaly poskytovat rozvojovým zemím od roku 2020 ročně 100 miliard USD (78,9 miliardy GBP) na financování klimatu.

100 miliard USD ročně je jen malá část 1,8 bilionu amerických dolarů Země s nízkými a středními příjmy musí každý rok snížit emise a přizpůsobit se dopadům změny klimatu.

Ale je to symbolické: představuje spravedlnost Obrovský podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu Rozvinuté země tyto zdroje absorbovaly, takže zbytek světa byl zasažen klimatickými katastrofami a omezen v množství uhlíku, které mohou vypustit ve snaze zlepšit kvalitu života.

Navzdory politickému významu příslibu 100 miliard USD jej rozvinuté země v roce 2020 nebo 2021 nerealizovaly. Mohou tak učinit. Dosažení cíle v roce 2022ale údaje, které sami nahlásili, ještě nebyly ověřeny.

Podnítilo to nedodržené sliby o financování klimatu Nespokojenost v rozvojových zemíchcož je umocněno hromaděním vakcín a zbytků dluhů.

Mnoho z těchto zemí trvá na tom, že 100 miliard USD ročně musí být splněno, než budou moci v dobré víře pokračovat další aspekty jednání o klimatu.

Mnoho rozvinutých zemí však na tyto požadavky některých stále bohatších a znečišťujících ekonomik pohlíží s podezřením Země Perského zálivu nebo Čína – Která spadá do bloku rozvojových zemí. Tento blok není povinen poskytovat klimatické finance v rámci mezinárodního systému.

Postoje na obou stranách ignorují obrovské množství finančních prostředků v oblasti klimatu, kterými již přispívá mnoho rozvojových zemí.

Neopěvovaní hrdinové?

Většina zemí platí do multilaterálních rozvojových bank, zřízených vládami, aby pomohly chudým zemím získat levnější financování a poradenské služby.

Zatímco boj proti změně klimatu je zřídka primární motivací země pro investování do těchto bank, jejich příspěvky pomáhají rozvojovým zemím zmírňovat změny klimatu a přizpůsobovat se jim. Banky mohou například nabídnout levnou půjčku zemím, které chtějí posílit své systémy odpadních vod, aby zvládly více srážek, nebo vybudovat síť veřejné dopravy, která zabrání emisím z osobních automobilů.

Rozvojové země nehledají ani nezískávají úvěr na financování klimatu, protože nejsou povinny hlásit své příspěvky do Úmluvy OSN o klimatu. V první svého druhu analýzaOverseas Development Institute (ODI), think-tank pro globální záležitosti, odhalil, že rozvojové země již prostřednictvím těchto bank poskytují značné částky na financování klimatu.

Čína je 11. největším poskytovatelem pomoci a ročně přispívá 1,2 miliardami USD. Významnými dárci jsou také Indie (17.), Brazílie (19.) a Rusko (20.).

I tato čísla podceňují příspěvky rozvojových zemí, protože nezahrnují financování klimatu cílené bilaterálně mezi zeměmi, nikoli prostřednictvím multilaterálních rozvojových bank nebo agentur OSN, a dostupné pouze několika málo rozvojovým zemím, včetně Číny.

Na základě těchto databází jsme zjistili, že Čína poskytuje bilaterálně veřejné financování v odhadované výši 1,4 miliardy dolarů. Zkombinujte toto číslo s 1,2 miliardami USD na financování klimatu, které byly poskytnuty prostřednictvím multilaterálních rozvojových bank, a Čína se stane sedmým největším poskytovatelem financování klimatu, mezi Itálií (šestá) a Kanadou (osmá).

Tato čísla zesměšňují my A Evropská unie Vyzývá Čínu, aby začala přispívat na financování klimatu – zejména s ohledem na dosavadní rekord USA.

Nespravedlivé sdílení

náš Výroční zpráva „Fair Share“. Zpráva připisuje odpovědnost za cíl 100 miliard dolarů rozvinutým zemím na základě jejich historických emisí (které nadále podporují globální oteplování), příjmů a velikosti populace.

Na základě těchto metrik zjistíme, že za nedostatek financí v oblasti klimatu jsou z velké části zodpovědné Spojené státy. Největší světová ekonomika by měla ročně poskytnout 43,5 miliardy dolarů na financování klimatu. V roce 2021 poskytla pouhých 9,3 miliardy dolarů – ubohých 21 % jejího spravedlivého podílu.

Pro kontext, Spojené státy představují cca pětina historických emisí Ale jen 4 % světové populace. Jeho ekonomika je čtyřikrát větší než japonská, pětkrát větší než německá a osmkrát větší než francouzská, přesto poskytuje méně finančních prostředků na ochranu klimatu než kterákoli jiná země.

Čína má sice 17 % světové populace, ale je za to zodpovědná Pouze 11 % kumulativních emisí. Čína je také mnohem chudší na obyvatele než Spojené státy – nebo dokonce kterákoli z rozvinutých zemí, od kterých se očekává, že budou financovat klima. Čína však ročně poskytuje 2,6 miliardy USD na financování klimatu.

Když ne Čína, tak kdo?

Země se scházejí ve Spojených arabských emirátech, aby se zúčastnily dalšího kola jednání o klimatu. V centru pozornosti bude nový cíl financování klimatu, který nahradí současný cíl 100 miliard USD ročně, a nový fond ztrát a škod.

Navrhujeme dvě kritéria Rozhodování o tom, kdy by země měly být povinny poskytovat financování v oblasti klimatu: aby byly v přepočtu na hlavu alespoň tak bohaté jako průměrná rozvinutá země na začátku 90. let, kdy začala mezinárodní jednání o klimatu, a aby produkovaly stejný historický počet emisí za osobu. .

Naše kritéria splňuje šest zemí: Brunej Darussalam, Česká republika, Estonsko, Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty. Česká republika, Estonsko a Katar již dobrovolně poskytují dodatečné financování v oblasti klimatu nad rámec svých příspěvků do multilaterálních rozvojových bank. Ani Brunej Darussalam, Kuvajt, ani Spojené arabské emiráty – které tomuto kolu jednání o klimatu předsedají – tak nečiní.

Překlenutí mezery ve financování klimatu

Jak tedy prolomit patovou situaci?

Nejrychlejším způsobem, jak obnovit důvěru v mezinárodní klimatický systém, je, aby Spojené státy zvýšily svůj spravedlivý podíl na financování klimatu. Bez toho jsou Evropané na správné cestě Překlenutí mezery Splněním a překročením jejich spravedlivého podílu 100 miliard dolarů.

Jakmile rozvinuté země splní své dlouhodobé sliby, bude mluvit o nových přispěvatelích do financování klimatu politicky proveditelné.

Svět právě trpěl Nejteplejších 12 měsíců registrovaný. Doufejme, že tyto extrémní teploty rozdmýchají plameny diplomatů a vyjednavačů a podnítí společný závazek najít finance potřebné k odvrácení klimatické katastrofy.

