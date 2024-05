„Chirurg ve mně nechal pytel lékařských vzorků po operaci kýly.“

před 4 hodinami

Pan Hadreas říká: „Byl jsem při vědomí a slyšel jsem, co mi chirurg šeptal do ucha. Řekl: ‚Je mi to tak líto‘ a myslím, že řekl: ‚Udělali jsme chybu‘ a ‚já „Musím tě vzít zpátky na operaci.“