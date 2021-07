Český cyklón nechal mnoho lidí bez domova, včetně romské vdovy, která má šest dětí

V Hruškách v České republice má být zničen domov Yarmily Polákové, kterou zničil hurikán. 09.30 Foto: Osobní archiv Jarmily Polákové

Před týdnem se vesnicí Hrušky na jižní Moravě v České republice přehnalo ničivé tornádo. Místní obyvatelé se tam začali vyrovnávat s hrozným chaosem, který je postihl, a s vlastními pocity bezmocnosti.

Stavební inspektoři naplánovali nyní nebezpečné domy na postupné demolice. Jedním z takových případů je případ Jarmily Bulakové, 38leté Romky, která okamžitě ztratila střechu hlavy a střechu svých šesti dětí.

„Večerní zprávy právě začaly v televizi, když začala krupobití,” řekla Bulaková pro zpravodajský server Romea.cz. „Vítr se chytil a bylo nám jasné, že to není obyčejná bouřka.”

„Kola, která jsme zaparkovali na zahradě před naším domem, vyletěla do vzduchu a začala se točit. Totéž se stalo s vnějšími cihlami a dlaždicemi, které měl náš soused ve své zahradě. Pak to všechno začalo létat. Hurikán nejprve vybuchl všechna okna domu, pak jsem sundal naši střechu a část zdi, která obklopovala dům, jako by byl celý z domina a ne z cihel, “popsala přírodní katastrofu, která zasáhla i obce Lewis. , Mikulčice a Moravská Nová Ves.

Zájemci o pomoc paní Polákové zotavit se z bouře mohou kontaktovat Alenu Gronzíkovou z IQ Roma. Služba NGO na [email protected] Paní Poláková a její manžel během svého pobytu v Anglii ušetřili peníze na stavbu dnes již zaniklého domu.

Manžel paní Bulakové, který zemřel o dva roky dříve na rakovinu ve věku 36 let, pracoval ve Velké Británii na stavbách. Samotná paní Bulaková tam pracovala jako uklízečka.

Koupě vlastního domu v jejich domovských městech Hrušky byla realizací jejich společného snu. Našli fixační svršek a nikdy si nemysleli, že by ho mohli na jeden den ztratit.

“Děti zpočátku ztratily otce a nyní dokonce i střechu nad našimi hlavami. Dům byl zbořen a my jsme měli jen to, co bylo s námi, když jsme uprchli. Nemohli jsme si s sebou nic vzít a stavební inspektor nám to nedovolil vraťte se do trosek, protože by to bylo příliš riskantní. Všichni jsme zůstali Naše vzpomínky jsou doma, “naříkala paní Poláková pro Romea.cz – ale i přes utrpení sužované osudem nějak zůstává nad vodou.

„Jsem sama se šesti dětmi ve věku od čtyř do 14 let a nebylo to pro nás snadné, protože můj manžel zemřel. Nyní přicházíme o dům,“ řekla Romea.cz a uznala, že hurikán byl pro její děti traumatizující zážitek.

“Od té doby se děti bojí sebemenšího deště nebo větru, který je silnější než obvykle. Musíme však zvítězit a překonat své obavy. Hlavní je, že nikdo z nás nebyl fyzicky zraněn,” uvedla Bulaková a dodala že ona V současné době žije se svou matkou v B apartmenteclav ve studiovém bytě a nemá tušení, jestli někdy dokáže svým dětem postavit nový domov.

Paní Poláková v současné době nemá finanční prostředky na přestavbu. Přírodní katastrofa, ke které došlo minulý týden, na rozdíl od všeho, co se v České republice stalo dříve, vyvolala vlnu solidarity ze strany celé společnosti.

Pro cyklónem zasažené obce byla dosud získána 1 miliarda Kč (39 milionů eur) a lidé nadále pomáhají. Vypadá to, že byla věnována největší částka peněz Brněnská pobočka CharityKterý získal 247 milionů Kč.

skupina od قام Prostřednictvím nadace Ke dni 2. července ráno nadace přesáhla 200 milionů Kč. Více než 100 milionů Kč vybráno potřební lidé Organizace, která ke dni 2. července vykazuje na svém transparentním účtu 136,5 mil. Kč.

The Český červený kříž Vybrala také téměř 100 milionů Kč. Veškerá data z webů organizací.