15. 7. 2022

ČEZ se zavazuje být uhlíkově neutrální do roku 2040: podpis memoranda o spolupráci v oblasti ochrany klimatu s Ministerstvem životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí a Skupina ČEZ podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany klimatu, energetiky a některých souvisejících oborů. Obě strany budou spolupracovat na komplexní dekarbonizaci všech sektorů české ekonomiky. ČEZ se dále zavázal urychlit dosažení uhlíkové neutrality pro své operace po dobu 10 let. Závazek přijatý v rámci Pařížské dohody původně počítal s tímto úspěchem v roce 2050. Ministerstvo bude usilovat o podporu firem jako ČEZ v přechodu na uhlíkovou neutralitu, například snahou o zjednodušení licenčních řízení pro výstavbu obnovitelných zdrojů, zejména inovativní fotovoltaiky. a zemědělské buňky.

ČEZ se zavazuje dosáhnout uhlíkově neutrálního procesu do roku 2040; Jeho předchozím cílem byl rok 2050.

ČEZ se zavazuje snižovat svou ekologickou zátěž nad rámec legislativních požadavků.

Cílem je zajistit dostupnou, udržitelnou a bezpečnou výrobu elektřiny a tepla.

Skupina ČEZ potvrzuje svůj závazek nasadit do roku 2030 6000 MW v obnovitelných zdrojích.

Dokument, který vychází z více než desetileté mimořádné spolupráce obou stran, dnes podepsali ministryně životního prostředí Anna Hopašková (za KDU-SL) a generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Bennis.

„Ministerstvo životního prostředí dnes usiluje o co největší finanční a legislativní podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie především z Fondu modernizace, ale i v rámci dalších dotačních titulů. V souvislosti s válkou na Ukrajině se ČR Republika zjevně nemá čas ztrácet čas K zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti potřebujeme posunout českou energetiku v souladu s Evropskou zelenou dohodou směrem k čistým zdrojům energie, které nezatěžují životní prostředí domácími emisemi ani emisemi CO2. Považujeme ČEZ jako partnera, který tomu dobře rozumí a usiluje o další urychlení dekarbonizačních ambicí,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hopaškovová.

Podle poznámky jsou hlavními recepty – kromě masivní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů – dlouhodobá a stabilní podpora provozu a dalšího rozvoje jaderné energetiky včetně malých reaktorů. Tento proces má silný sociální aspekt, a proto je nutné pravidelně využívat příležitostí ke zlepšení životních podmínek v regionech, které čekají na strukturální transformaci z důvodu postupného ukončování uhelného průmyslu. Ministerstvo životního prostředí zajistit hladký proces transformace uhelných oblastí. je zodpovědný za Spravedlivý přechod operačního programu.

„Chceme vybudovat dostupnou, bezpečnou, bezemisní a nezávislou energetiku. Nejde o vzájemně se vylučující věci: jde to ruku v ruce. Jako největší provozovatel obnovitelných zdrojů v ČR chceme jít příkladem všem jinými energetickými společnostmi a pro budoucnost. Zavazujeme se proto dosažením uhlíkové neutrality našeho výrobního portfolia v České republice do roku 2040, plně v souladu s cíli stanovenými v aktualizované vizi Strategie čisté energie pro zítřek. počítají s masivními investicemi do široké škály bezemisních projektů – nejvýznamnější z nich je 6000 megawattů v energetických zdrojích Nová obnovitelná energie do roku 2030, nové jaderné komplexy v Dukovani a Timlinu, vývoj malých modulárních reaktorů na bázi konvenční energie Urychlujeme také výstavbu infrastruktury elektronické mobility a do budoucna plánujeme i intenzivní využívání vodíku,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Bennis.

Pokračovat bude také spolupráce v oblasti vzdělávání, školení a osvětových kampaní se zaměřením na udržitelný rozvoj, spolupráci v oblasti environmentálního poradenství a pěstování zeleně.

Historie výjimečné spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a ČEZ sahá až do roku 2010, kdy obě strany podepsaly deklaraci o strategické spolupráci mezi ČEZ a ministerstvem v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Identifikovala 21 závazků ČEZ, které významně snížily zátěž životního prostředí a vybudovaly udržitelný energetický sektor. V prioritní oblasti snižování emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých znečišťujících látek ČEZ v roce 2016 splnil předem stanovené závazky a pokračuje v jejich dalším snižování. Díky ní se do ovzduší nedostaly statisíce tun emisí.