Japonec Kishida slibuje bezpečnost setkání G7 po útoku „kouřovou bombou“.

TOKYO (Reuters) – Japonský premiér Fumio Kishida den poté, co byl evakuován z útoku, který se zdál být útokem, slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách, aby zajistil bezpečnost hostujících vůdců a vysokých ministrů G7 až do příštího měsíce.

Kishida vyvázl bez zranění poté, co podezřelý hodil něco, co vypadalo jako kouřový granát, během předvolební kampaně v rybářském přístavu v západním Japonsku.

„To odráží rostoucí výzvu být v současné době v politice,“ řekl kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson.

„Bohužel si myslím, že to má něco společného se sociálními médii a dezinformacemi, které kolují online,“ řekl Wilkinson agentuře Reuters v Sapporu v severním Japonsku, kde se setkávají ministři klimatu a energetiky G7.

Kyodo News uvedl, že podezřelý ze sobotního incidentu, identifikovaný policií jako 24letý Ryuji Kimura, měl při zatčení u sebe také nůž a také možné druhé výbušné zařízení, které na místě upustil poté, co byl konfrontován přihlížející a policie. zmíněno.

Žádný motiv útoku nebyl oznámen, média uvedla, že jeden policista byl lehce zraněn.

Kishida v rozhovoru s novináři řekl, že Japonsko by nemělo dovolit násilné činy, které útočí na základy demokracie.

Jeho bombová hrůza v prefektuře Wakayama poblíž Ósaky byla děsivou připomínkou atentátu na bývalého premiéra Šinzó Abeho loni v červenci, který ho zastřelil podomácku vyrobenou pistolí během kampaně za parlamentní volby.

Abeho zabití šokovalo Japonsko, kde je kriminalita se zbraněmi extrémně vzácná, a vedla k přezkoumání bezpečnosti politiků, kteří se běžně mísí s veřejností.

Japonští politici vedou kampaň pro doplňovací volby do dolní komory parlamentu, které se budou konat 23. dubna.

Hlavní tajemník kabinetu Hirokazu Matsuno v sobotu řekl, že policie byla instruována, aby posílila bezpečnost a že vláda udělá vše, co je nezbytné k zajištění bezpečnosti, když Kishida hostí summit G7 v květnu v Hirošimě.

„Jako politici musíme občas vyjít a vést kampaň… to znamená, že musíme být vystaveni veřejnosti,“ řekl agentuře Reuters v Sapporu Grant Shapps, britský ministr pro energetickou bezpečnost.

„Jsem si ale naprosto jistý, že v souvislosti se schůzkou G7 s naším premiérem a dalšími světovými vůdci přijíždějícími do Japonska jsme zcela v bezpečí,“ řekl Shapps.

Ministři zahraničí G7 se sejdou v neděli v letovisku Karuizawa.

(Zpráva Mariko Katsumura) Střih Cynthia Osterman

