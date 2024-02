Čeští návrháři zapálili rampu svou kolekcí inspirovanou Hollywoodem | Události filmových novinek

Poslední nabídka na první den Bombay Times Fashion Week Jeho kolekce jaro/léto 2020 v The St. Regis v Bombaji byla o elegantním půvabu a nenuceném stylu. Česká republika představila dvě skvělé a talentované návrhářky Beatu Rajskou a Arnku Slavikovou, které předvedly několik stylových a nositelných kompletů. Přehlídka začala dokumentem o mnoha podobách krásné země a poté přešla k prezentaci oblečení návrhářů. Jemné, splývavé látky charakterizované pohybem jsou kombinovány s krajkovými detaily, volány a mašlemi u sukní až ke kotníkům. Každá silueta byla ženská a půvabná a oba návrháři vyhráli soutěže krásy jako modelky. Shivani Jadhav (Femina Miss Grand India 2019) kráčela před českou návrhářkou Arankou Slavikovou a Adeline Castelino (LIVA Miss Diva Universe 2020) byla zářivá pro návrhářku Beatu Rajskou. „Byl to virtuální svět, který mě přivedl zpět k ženám, které byly více než skutečné,“ řekla Beata o své nejnovější kolekci Woman Icon 2020. Ano, toto je moje vlastní vize a přístup. Inspirovala mě Sophia Loren se svou sexy červenou barvou nebo Brigitte Bardot s jejími blokovými šaty z Vichy nebo Gina se svým živůtkem nebo sukněmi do áčka nebo přiléhavým mnišským kostýmem Mamzelle Nittouche. Všechny tyto ženy byly mou inspirací, zvláště ty skutečné; Ty, které potkávám každý den. Ti, kteří možná nejsou dokonalí, ale mají spoustu pozitivní energie a inspirují mě k růstu. „Aranky od Aranky Slavikové jsou výjimečným pohledem na ženy a nabízejí nadčasovost, upřednostňují eleganci, ženskost a svůdnost. Její tvorba byla o jedinečných šatech z luxusních materiálů, především přírodních. Inspirovaly ji Grace Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy a mnoho dalších, které lze považovat za symbol ženskosti.