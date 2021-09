Český Adam Adamek zablokoval v pondělí večer míč francouzské hvězdy Erwina Nakabeta na stadionu Astrover v Ostravě, aby vyhrál nad nedávno korunovanými olympijskými vítězi.

Jen málokdo mohl předvídat skóre proti silné francouzské straně ve čtvrtfinále mistrovství Evropy ve fotbale ČR.

Ve skutečnosti neumožnili tokijským vítězům set-vyvolaný nadšeným davem-vyhráli 25-22, 25-19 a 34-32.

Během několika minut po slavném úspěchu sexu promluvil Adam Jazek s českým rozhlasem.

„Myslím, že každý hráč na něco takového čeká. Doufám, že si to budu pamatovat do konce života nebo do konce života.

“Očekávám, že sežeru fakt, že jsem byl tím chlapem, který zastavil Francouze a ukončil hru.”

“Je to nádherný pocit, ale není to jen moje práce – zahrnuje celý podpůrný tým, všechny na lavičce a hráče na hřišti.”

„Dal jsem třešně na dort a ten okamžik jsem si užil.“

Česká republika – Francie|Foto: Jaroslav Osana, ČTK

Obzvláště dramatický byl závěrečný set s několika sadami míčů pro Francouze a celkem devíti mečboly na české straně.

A co víc, když čeští hráči věřili, že zápas vyhráli, Francouzi požadovali výzvu a začali slavit vítězství.

Bod však nebyl povolen a výzva byla stanovena, což ve skutečnosti testovalo nervy hostitelů.

Přesto Adam Zzek poskytl určitá vysvětlení, proč Češi od začátku dominovali a proč.

„Byla to hala, která byla prodána. Nikdo nečekal, že přijde tolik lidí – Francouzi určitě nepřišli.

„Myslím si, že si to ostravský dav zaslouží; podporovali nás, když v minulosti byly naše show opravdu nahoru a dolů. Teď jsme jim to trochu oplatili.

„Dalším faktorem je naše agresivita. Víme, že na to máme – ať je to malá překážka.“

Trenér Zig Novik nyní čelí obvinění proti Slovinsku – druhému v posledním evropském volejbalovém mistrovství – ve středu o postup do semifinále.

Novic v pondělí večer novinářům řekl, že Slovinci jsou favority, aby se dostali do finálové čtyřky. Uznal však, že jejich počet na porážku Lukašenkovy vlády nestačí.

Trenér řekl, že doufá, že setkání znovu přivede český tým k vítězství. Dnes v noci byli našimi sedmými hráči a za jejich postup máme velkou zásluhu, řekl.