Průvodce pokerovou strategií: Zpět k základům

Ne hráč pokeru. Naučit se základní pravidla a vědět, které ruce jsou lepší, lze zvládnout během několika minut. To je ta snadná část. Zvládnutí pokerové strategie a její přeměna v nástroj na vydělávání peněz však může vzít život.

Pro nové hráče, kteří právě začínají, je důležité vyvážit zábavu a vzrušení z hraní pokeru s obrovskými ztrátami, které se mohou rychle sčítat, pokud nevíte, co děláte. Zde je pět pokerových strategických tipů, které vám pomohou zůstat v kurzu.

Jediný způsob, jak vyhrát v pokeru, je hrát a jediný způsob, jak vyhrát hodně, je hrát. Poker je dobrý, s konsensem. Jakmile si osvojit základy hry, pochopíte také, kdy zvýšit svou agresivitu u stolu.

Mnoho začátečníků je obvykle příliš opatrných. Kontrolují, kdy se má vsadit, a dorovnávají, kdy a mají navýšit.

Se silnými počátečními kombinacemi, například nad páry nebo kombinacemi A-K nebo A-Q, byste měli být agresivnější, než si myslíte. Jsou to dobré výchozí karty, takže ve hře s plným stolem se snažte hráče se slabšími kartami donutit složit, nebo je donutit zaplatit více, aby zůstali.

Tip 2: … ale také musíte být trpěliví

Jednou z nejzákladnějších dovedností chytrého pokeru je vidět mnohem více hand, než hrajete. Pro mnoho hráčů to zní jako velmi nudný způsob, jak strávit večer jen sezením u stolu, zatímco ostatní hrají.

Pamatujte, že většina hand prohrává pouze na základě zákonů pravděpodobnosti. Pokud nemáte silné kombo, je nejlepší seslat a pak hned odzbrojit. Udělejte si čas na sledování ostatních hráčů u stolu a prostudujte si, jak hrají. Když se nemusíte starat o vlastní ruce, můžete se více soustředit na ostatní.

Tip 3: Dávejte si pozor jako orel

Staré pokerové přísloví říká: Hrajte s hráči, ne se svými kartami. Hezky řečeno, poker je situační. Vaše ruka je obvykle dobrá nebo špatná pouze ve vztahu k tomu, co drží ostatní lidé. K-K je dobrá kombinace, ale pokud má jiný hráč A, jeho král prohrává 82 % času. Představte si opačnou situaci: vy máte A-10 a druhá osoba má J-J. Flop com 10-8-6. Najednou hotoví dva měli 10 až 20% šanci na výhru.

Jak víte, co mají ostatní? Sledujte ostatní hráče a zjistěte, jak hrají. Představte si výše uvedený flip pro 10-8-6 a spoje A-A. co se dělá Už jste někdy viděli někoho pasivně hrát silné karty (pomalá hra)? Jeden můžete použít opatrněji. Už jste ho někdy viděli udělat big blind, aby se pokusil vzít bank, když má u stolu „příšernou“ kombinaci? Můžete dorovnat nebo dokonce zvýšit jeho sázku s vědomím, že 10-10 je velmi vzácná kombinace.

Tip 4: Hrajte pokerovou ligu

Jako začátečník ztratíte nějaký čas. Nakonec jdete all-in s párem es a prohrajete s párem devítek, přičemž jiný hráč si na riveru vytáhne třetí devítku. Nelekejte se tohoto typu ztráty (tzv. „bad beat“). Šance nejsou vždy ve váš prospěch. Ale z dlouhodobého hlediska tato esa vyhrávají více, než ztrácejí na 9s. Naučit se vyhrávat v pokeru je dlouhodobý projekt, který vyžaduje tisíce hand k hraní ve skutečném herním prostředí. Jedině tak pochopíte základy, stát se odborníkem zabere více času.

Tip 5: Rozvíjejte svou hodnotu

I když se z výher a proher hodně naučíte, poker není jen hra, kde dominujete stolu. Přečtěte si více o blogu s pokerovou strategií.

Online je to prostě konec a je to velmi blízko. Ujistěte se, že jste vybrali správný stůl. Tabulky „virtuální měny“ jsou pravděpodobně plné amatérů, kteří hru neberou vážně. Pack look pro turnaje s nízkými sázkami s buy-iny 5,00 $ nebo méně. Zapište si cokoliv, co vám pomůže zlepšit vaši strategii a neustále se zlepšovat.

Konečně

Každý hráč zažil u pokerového stolu špatné období. Pamatujte, že mnoho profesionálů přijde o desítky tisíc dolarů během jediného sezení, když začnou ztrácet malé částky peněz. Ale dokázali se vrátit a stát se milionářskými vítězi na Pro Tour.

Každý musí někde začít, takže se nenechte odradit, když se věci hned nepovedou. Přemýšlejte přímo dopředu, řiďte se pokerovými tipy na tomto blogu a pokračujte ve cvičení, abyste zlepšili své dovednosti. Nejdůležitější: bavte se! Je to jen hra.