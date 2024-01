Pod tlakem Washingtonu i Ottawy nezbývá české vládě nic jiného, ​​než vydat indického státního příslušníka žijícího v Dillí Nikhila Guptu, který je od 30. června 2023 uvězněn českými úřady za údajnou účast na pokusu o atentát na teroristu z Chalistani. Gurpadwant Singh Pannun. A to navzdory tomu, že americké úřady pražskému vrchnímu soudu nepředložily žádné důkazy, které by prokázaly Guptovu účast na spiknutí atentátu.

Navzdory žádným věrohodným důkazům, které by prokazovaly Guptovu účast na „hypotetickém“ pokusu zabít v Indii zakázaného teroristu Pannoona, by premiér České republiky Peter Fiala Guptovo vydání do USA povolil.

Minulý týden pražský vrchní soud rozhodl, což bylo považováno za předem daný, že Gupta může být vydán do Spojených států, aby mohl být souzen za svou údajnou roli v tom, co americké úřady označily za zásah proti Bannonovi. Říká se, že to bylo posvěceno indickými zpravodajskými agenturami.

Vývoj případu, který administrativa Joea Bidena a Justina Trudeaua nastolili s New Delhi, bedlivě sledují světové mocnosti.

Pražské zdroje v sobotu listu The Sunday Guardian sdělily, že po doručení rozsudku soudu všem stranám budou všechny dokumenty v případu předloženy Ministerstvu spravedlnosti ČR Pavlu Plaškovi, které poté rozhodne, zda to povolí. Gupta (52) bude později nebo okamžitě vydán do Spojených států.

Zdroje uvedly, že pokud má ministr spravedlnosti pochybnosti o správnosti rozhodnutí soudu ve věci, má možnost podat Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání jejich rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy byla věc ministerstvu předložena. .

„Nyní není možné předvídat, kdy se ministr rozhodne,“ odpověděl zdroj listu The Sunday Guardian na otázku, kdy je ministrovo rozhodnutí pravděpodobné.

Jde však o pouhou formalitu a očekává se, že Fiala Guptu brzy vydá, aby nenaštval Washington a Ottawu.

Dříve, 10. ledna, Guptův právník C. Americká vláda v reakci na Jeffreyho petici pražskému soudu řekla, že nemůže zveřejnit důkazy, které proti Guptovi shromáždila. Že plánuje zabít Pannu.

Pražský vrchní soud oprávněně vznesl v Dillí otázky, proč povolil vydání Gupty, přestože americké úřady nepředložily žádné důkazy, které by prokázaly jejich teorii o vražedném spiknutí.

Dokumenty, ke kterým má The Sunday Guardian přístup, ukazují, že Gupta sídlící v Novém Dillí byl od svého únosu a věznění v Praze vystaven různým formám mučení.

Zdroje obeznámené se záležitostí uvedly, že předání Gupty do USA bylo „víceméně“ nevyhnutelné, protože šlo o politické rozhodnutí, které nyní musela přijmout česká vláda.

To lze změnit pouze v případě, že indická vláda dokáže vyřešit problém diplomaticky, než nastoupí na svůj let do USA. Jakmile bude vydán do Spojených států, bude zapleten do dlouhé a těžké právní bitvy o návrat ke své rodině, která zahrnuje jeho manželku, dceru a syna.

„Jeho rodina je pochopitelně ve velkém stresu. Pražský vrchní soud zamítl jejich odvolání, aniž by o tom informoval Guptu nebo jeho obhájce, a příkaz byl vydán nezvykle rychle. Příkaz byl vydán ex parte a v neveřejném jednání,“ dodal. řekl úředník obeznámený s věcí.