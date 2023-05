Hodnoty měn z hlediska SDR – Trhy

Washington: Mezinárodní měnový fond (MMF), Ministerstvo financí Měnové hodnoty ve zvláštních právech čerpání (SDR).

====================================================================================== May 25, 2023 ====================================================================================== Currency units per SDR SDR per Currency unit ====================================================================================== Currency 24-May-23 23-May-23 22-May-23 19-May-23 ====================================================================================== Chinese yuan 0.106373 0.106327 0.106423 0.106593 Euro 0.809062 0.808123 0.809479 0.80903 Japanese yen 0.0054203 0.0054022 0.005434 0.0054105 U.K. pound 0.928489 0.928566 0.931215 0.930369 U.S. dollar 0.750173 0.74972 0.747994 0.748547 Algerian dinar 0.0055034 0.0055008 0.005491 0.0054898 Australian dollar 0.494964 0.498564 0.496668 0.496586 Botswana pula 0.0552878 0.0551794 0.054828 0.0550931 Brazilian real 0.151648 0.150946 0.150581 0.150154 Brunei dollar 0.557087 0.557164 0.556378 0.555055 Canadian dollar 0.552329 0.554356 Chilean peso 0.0009357 0.0009369 0.0009385 0.0009403 Czech koruna 0.0341796 0.0341371 0.0341909 0.0340574 Danish krone 0.108633 0.108509 0.108687 Indian rupee 0.0090688 0.009055 0.0090339 0.0090515 Israeli New Shekel 0.201065 0.204172 0.204874 0.205363 Korean won 0.000572 0.0005684 0.0005619 0.0005617 Kuwaiti dinar 2.44237 2.44089 2.43607 Malaysian ringgit 0.16365 0.164774 0.164811 0.164407 Mauritian rupee 0.0164396 0.0164079 0.0163496 0.0163921 Mexican peso 0.0420984 0.0417237 0.0418622 0.0423075 New Zealand dollar 0.464995 0.471199 0.469478 0.466644 Norwegian krone 0.0684633 0.0685314 0.0687368 0.0691422 Omani rial 1.95104 1.94986 1.94537 Peruvian sol 0.203231 0.202928 0.202968 Philippine peso 0.0134751 0.0134366 0.013427 0.0133748 Polish zloty 0.180447 0.180074 0.1786 0.178001 Qatari riyal 0.206091 0.205967 0.205493 Russian ruble 0.009381 0.009352 0.0093572 0.0093675 Saudi Arabian riyal 0.200046 0.199925 0.199465 Singapore dollar 0.557087 0.557164 0.556378 0.555055 South African rand 0.0390685 0.0389493 0.0387337 0.0386872 Swedish krona 0.0706404 0.0709103 0.0710015 0.0709274 Swiss franc 0.830389 0.831821 0.835654 0.829507 Thai baht 0.0217102 0.0216482 0.0217093 0.021719 Trinidadian dollar 0.110661 0.110555 0.110707 U.A.E. dirham 0.204268 0.204144 0.203674 Uruguayan peso 0.0193978 0.0194102 0.0192646 ======================================================================================

poznámky

(1) Hodnota amerického dolaru v SDR je přijímajícím středem součtu hodnot v dolarech, založených na tržních směnných kurzech, specifikovaných množství prvních čtyř zobrazených měn. Viz ocenění SDR.

Hodnota vyjádřená v SDR pro každou z ostatních výše popsaných měn je odvozena od reprezentativního směnného kurzu této měny vůči americkému dolaru, jak je stanoveno emitující centrální bankou, a hodnoty SDR v amerických dolarech, s výjimkou íránského riálu a Íránský rial. Libyjský dinár a jeho hodnota je oficiálně vyjádřena přímo v jednotkách místní měny na jednotku SDR. Všechny číslice byly zaokrouhleny na šest platných číslic. Viz reprezentativní směnné kurzy pro vybrané měny.

(2) Hodnota vyjádřená v každé národní měně SDR je hodnota vyměněná v rámci SDR každé národní měny, zaokrouhlená na šest platných číslic.

Copyright Business Recorder, 2023