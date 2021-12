NHL odkládá sobotní zápas Maple Leafs vs Canucks

Leaf, Canucks odložili další dva zápasy.

NHL přes prázdninovou přestávku vypíná Bruins, Predators.

Hockey Canada upravuje předturnajový program.

Red Wings přidali trenéra Jeffa Blashilla a 4 další na svůj seznam protokolů COVID-19.

Demons‘ PK Subban byl zařazen do protokolu COVID-19.

Virus Covid-19 odkládá zápasy Manitoby a Lavalu v AHL.

Hvězdné duo zařadilo Nets do zdravotních a bezpečnostních protokolů NBA COVID-19.

NHL odložila zápasy Vancouver Canucks a Toronto Maple Leafs, protože počty případů COVID-19 v celé lize stále rostou.

Zápas mezi Canucks a Leafs naplánovaný na sobotu a nedělní zápasy mezi Canucks a Arizona Coyotes, Leafs a Seattle Kraken byly odloženy na neurčito.

Vancouver má šest hráčů — Tyler Myers, Tyler Mott, Brad Hunt, Juhu Lamiko, Tucker Pullman a Luke Sheen — a asistent trenéra Jasona Kinga na ligovém protokolu COVID-19.

„Vancouver Canucks se řídil a bude i nadále řídit všemi doporučenými směrnicemi určenými k ochraně zdraví a bezpečnosti svých hráčů, zaměstnanců a komunit obecně, jak je uvedeno Národní hokejovou asociací a místními zdravotnickými úřady,“ uvedl tým v prohlášení.

National Hockey League v prohlášení uvedla, že rozhodnutí o odložení zápasů učinily lékařské skupiny s týmy, ligou a hráčskou asociací NHL.

Liga uvedla, že je v procesu revize a revize svého pravidelného harmonogramu sezóny.

Pět ze zápasů původně naplánovaných na sobotu bylo nyní odloženo, včetně Floridy v Minnesotě, Bostonu v Montrealu, Tampy Bay v Coloradu a Columbusu v Calgary.

NHL a NHLPA dříve v sobotu oznámily vylepšené protokoly zaměřené na omezení šíření viru v době, kdy se objevila varianta Omicron.

Nová opatření zahrnují každodenní testování, zvýšené používání roušek v týmových zařízeních a během cestování, fyzické distancování a zákaz jídla venku na cestách.

Liga a hráčská asociace vylepšené protokoly do 7. ledna přehodnotí.

Calgary Flames – s 19 hráči a 13 zaměstnanci v izolaci – byla začátkem tohoto týdne pozastavena. Colorado Avalanche a Florida Panthers následovaly, když virus zasáhl jejich týmy.

Bruins, Predators jsou kvůli svátku zavřené

NHL v sobotu oznámila, že odloží všechny zápasy Boston Bruins a Nashville Predators minimálně do 26. prosince.

Liga již minimálně do tohoto data uzavřela Calgary Flames, Colorado Avalanches a Florida Panthers kvůli rostoucímu počtu hráčů, kteří byli pozitivně testováni na virus způsobující COVID-19.

Nepokoje v harmonogramu také vrhají stín na plány NHL vyslat nejlepší hráče světa na olympiádu do Pekingu od 4. do 20. února.

Sledujte | Půjdou hráči NHL do Pekingu?: Kanadský olympijský žebříček hokejové síly mužů: Pojedou NHL? Rob Bezo se obrací k obřímu slonovi v místnosti: zda NHL/NHLPA vytáhne zástrčku z olympiády. 5:34

NHL souhlasila s tím, že poruší svůj harmonogram, aby umožnila hráčům soutěžit v Pekingu, s varováním, že se může sama odhlásit, pokud přemíra přerušení COVID-19 povede k přeložení zápasů během olympijského okna.

National Hockey League má do 10. ledna odstoupit z olympijských her v Pekingu bez pokuty.

Rozpis přípravných turnajů World Juniors byl aktualizován

Kanadská hokejová organizace v sobotu oznámila, že týmy nyní budou hrát před Mistrovstvím světa v hokeji mládeže mužů v Edmontonu a Red Deer, Alta, omezený předturnajový plán.

Předturnajový rozpis byl původně stanoven na 19. prosince, ale zápasy začnou až 23. prosince, zápasy se ještě hrají 24. prosince. Aktualizovaný předturnajový plán ještě nebyl dokončen.

Turnaj odstartuje 26. prosince dvěma zápasy, přičemž svůj turnaj zahájí Kanada proti České republice.

Trenér Red Wings, další 4 byly přidány do seznamu protokolů COVID

Detroit před sobotním domácím zápasem proti New Jersey zapsal do protokolu tři hráče, hlavního trenéra Jeffa Blashela a asistenta trenéra Alexe Tangwaye.

Trenér Grand Rapids Griffins Ben Simon a asistent trenéra Todd Krieger byli dnes večer povoláni na lavičku spolu s asistentem Red Wings Dougem Hoodou v domácím zápase Detroitu proti New Jersey Devils.

Red Wings mají jediného hráče v lize, Tylera Bertozziho, který nebyl očkován.

Demons‘ PK Subban byl zařazen do protokolu COVID-19

Defenzivní nájezd New Jersey Devils BK Suban byl v sobotu zařazen do protokolu NHL COVID-19.

Suban je pátým členem Demons, který vstoupil do protokolu, připojil se k modrým běžcům Ryanu Greavesovi a Christianu Garrosovi a útočníkům Nico Hescherovi a Jesperu Bockvistovi.

Dvaatřicetiletý Suban byl preventivně suspendován ze čtvrteční prohry New Jersey 5:3 s Carolinou Hurricanes.

Pozor: Sportovní ligy se potýkají s rizikem širší epidemie: Jak dlouho mohou zůstat sportoviště plná? | kolaps S šířením varianty Omicron a rostoucím počtem případů COVID napříč sportovními ligami, říká epidemiolog kontroly infekcí Colin Furness, že je čas přestat povolovat davy s plnou kapacitou na místech. 6:16

Dříve oceněný Norris jako nejlepší obrana v NHL, Suban zaznamenal 11 bodů (dva góly, devět asistencí) ve 27 zápasech této sezóny.

Suban má na kontě 456 bodů (112 gólů, 344 asistencí) v 784 zápasech s Montreal Canadiens, Nashville Predators a Devils.

Propuknutí COVID-19 způsobuje zmatek v plánu AHL

Sobotní večerní zápas Manitoba Moss v Iowě byl přeložen na 19. ledna kvůli protokolům ligy COVID-19 a souvisejícím obavám z cestování.

Kromě toho byly odloženy zápasy Manitoby příští úterý a středu v Texasu. Termíny líčení ještě nejsou stanoveny.

Zápas Laval Rocket v Syrakusách naplánovaný na sobotu večer byl odložen.

Curlingové hvězdy vstupují do zdravotních a bezpečnostních protokolů NBA

Několik sdělovacích prostředků v sobotu oznámilo, že hvězdy Brooklyn Nets Kevin Durant a Keri Irving vstoupily do zdravotních a bezpečnostních protokolů ligy COVID-19.

Durant sbírá ráži MVP sezóny, průměrně 29,7 bodu na zápas a 52,3 procenta z pole pro přední východní sítě konference.

Durant zaznamenal 34 bodů a získal 11 doskoků ve čtvrtečním vítězství 114:105 nad Philadelphií 76 v utkání, které tým hrál bez sedmi hráčů kvůli zdravotním a bezpečnostním protokolům.

Podívejte se, jak COVID-19 ovlivňuje sezónu NHL: Jak COVID-19 ovlivňuje sezónu NHL Poprvé v této sezóně NHL odkládá několik zápasů poté, co dočasně uzavřela tři týmy včetně Calgary Flames kvůli obavám z COVID-19. Někteří hráči volají po přerušení celé sezóny. 2:02

Sedmkrát Irving nebyl v této sezóně pro tým vhodný, protože odmítl vzít vakcínu COVID-19 potřebnou pro vstup do Barclays Center in the Nets.

Tým v pátek řekl, že by uvítal Irvinga zpět do zápasů a tréninků, na které má nárok.

V NBA, NFL a NHL byly všechny zápasy odloženy kvůli nedávné epidemii COVID-19.

Národní basketbalová asociace (NBA) vydala přísnější protokoly COVID-19 uprostřed náhlé vlny případů COVID-19 a podle zprávy, kterou v pátek viděla agentura Reuters, se testování zvýší od 26. prosince do 8. ledna a vrátí se k používání masek. v mnoha situacích, dokud nedojde k dohodě, jinak federací a federací zastupující její hráče.