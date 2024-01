Česká vánoční tradice v rodině Skaleckých

Shishki je vánoční jídlo, které pochází z Československa, odkud pocházejí předkové Františka a Alberta Skalických. Jejich matka a otec Albert a Marie byli čistokrevní Češi. Albertův otec pocházel z Československa a prarodiče jeho matky přijeli. Mariini prarodiče přišli do Spojených států z Československa a byli součástí české komunity v okrese Polk na počátku 20. století.y století.

Shishki se vyrábí z bramborového těsta, které se rozválí na malé kousky a osmaží, pak se obalí medem a posype mákem.

„Schicki pro mě znamená, myslím, že jsou Vánoce,“ řekl Jonathan Skalicki, Alův syn. „Víš, že je čas Vánoc, ale je to víc než to. Je to tradice. Sbližuje rodiny.“

Francis je můj manžel a jeho matka dělala cukroví každé Vánoce, když ona a jeho otec každé Vánoce hostili nejméně 40 členů širší rodiny na jejich malé farmě jižně od Bolivaru.

„Den před Štědrým dnem, Štědrý den, to byla jedna z největších prací mé mámy a ona pracovala na těstě,“ řekl Francis. víte, když jste viděli smaženou pánev šiški, věděli jste, že je vánoční ráno.“

Mary zemřela v roce 2003 a Albert v roce 2004. Nyní Alova manželka Gail vyrábí šiškei každý rok, když s Albertem pořádá Vánoce u nich doma, naproti přes ulici, kde bydlí Mary a Albert.

„Většina rodin má na vánočních zážitcích něco jedinečného a toto je jen jedna z těch jedinečných věcí na naší vánoční zkušenosti,“ řekl Al.

Marie pánev, šťouchadlo na brambory a vidličky

Mary pozvala Gail a mě do své kuchyně asi rok a půl před svou smrtí a naučila nás připravovat shishkei. Zatímco každé Vánoce připravuje jídlo, Gail stále používá nástroje, které Mary připravovala, včetně vidliček na otáčení shishkei na pánvi a šťouchadla na brambory, aby smíchala brambory a mouku dohromady.

Je to jídlo, na které se rodina každý rok těší, včetně dcer Kate a Anny, které se staly oficiálními smažáky shishkei.

„Mám pocit, že bez Shishki by pro nás naše vánoční jídlo nebylo tak osobní, protože je součástí našeho dědictví,“ řekla Kate.

„Řekla bych Santovi, aby nechodil ke mně domů, kdyby to znamenalo, že si můžu dát šiški,“ řekla Anna.

Příprava shishki začíná uvařením brambor v osolené vodě.

„Normálně na Vánoce na velkou dávku udělám pět liber brambor, takže je oloupu, nakrájím, dám do velkého hrnce na sporák, a jakmile jsou uvařené, vařím je, dokud nebudou Jsou měkké, pak je otočím na mírném ohni a poté zaliji vodou, dokud (je) těsně pod horní úroveň brambor.

Na brambory prosejeme mouku a směs pár minut podusíme

Jakmile se brambory vrátí na nízkou teplotu, Gail prosije mouku do mísy.

„A pak budu dělat korektury, dokud nebudu mít pocit, že mám nahoře asi dva palce mouky,“ řekl Gale.

Poté, co se směs několik minut odpaří, přendejte ji do velké kovové mycí mísy.

„Byla to Mary's, takže se cítím poctěna, že ji mohu použít,“ řekla.

Hodně mouky se prosije. Gale používá osm až deset liber na recept, který používá pět liber brambor.

„Musíte prostě používat tu mouku, dokud nezískáte pěkné hladké těsto, ale ne příliš lepivé,“ řekla.

Obvykle povolá Ala nebo její dva syny, Jonathana a Chrise, aby provedli rmutování a míchání. Než se těsto spojí, trvá to dlouho a hodně svalů.

Francis a Skaličtí pracují na těstě, zatímco Gail Skalická přihlíží

Těsto se poté vytvaruje do malých obdélníkových kousků – o velikosti vašeho malíčku – a položí na plechy na sušenky pokryté voskovým papírem, aby čekaly na pánvi. Jonathan a Chris vyrostli a na několik let odešli z domova. Chris řekl, že tato část procesu je, když on, jeho bratr a jejich rodiče mohou dohnat kuchyňský ostrůvek.

„Je to prostě krásný čas být všichni spolu a pracovat na něčem, o čem víme, že si to všichni užijí,“ řekl Chris.

Je čas vzpomenout si na Marii, která každý rok tak tvrdě pracovala, aby pro všechny udělala Vánoce výjimečné.

Frances i Al znají česká slova a fráze, které se naučili převážně od své matky, která se snažila zachovat tradice z jejich rodné země.

„Moje matka často říkala fráze jako ‚JSI Hlubby Clock‘, což znamená ‚Jsi hloupý chlapec‘,“ řekl Francis.

„Tu frázi neznám, takže to muselo být Frances,“ řekl Al a zasmál se, když se zeptal, komu to řekla.

„A bylo to řečeno hodně, myslím, že to řekl,“ zasmál se Gale.

Mary drží svou vnučku Kate v roce 2001

Albert i Mary celý život tvrdě pracovali. Albert pracoval v továrně na krmivo ve městě a choval a dojil dojnice. Zatímco vychovávala dva syny, chovala Mary alespoň 150 až 170 kuřat najednou na vejce a maso a sama je porážela.

Každý rok měla velkou zeleninovou zahradu a zavařovala sklenice různými druhy zeleniny a ovoce. Zasadila mák a sklidila semena pro použití v chlebu.

Al stále používá Mary's mlýnek na mák k mletí semen sklizených z máku, který pěstovali dávno pryč členové rodiny. Mák se uchovává v lednici ve staré skleněné nádobě na arašídové máslo, do které je Mary uložila, a používá se každé Vánoce na Shishkei.

Po usmažení těsta Gail na teplé pánvi potře medem a posype mákem. Dá to do misky, která patří Mary. Pak je čas to sníst.

„Vesely Lucerne, to je česky veselé Vánoce,“ řekl Francis. „Výborně, Gail. Moje matka by byla pyšná. Moje matka by řekla: 'Dobrá práce, Gail, tak dobře dodržuješ tradici'.“

Shishki

Uvařte 5 až 10 liber nakrájených brambor do měkka (Gale používá yukonské zlato, ale můžete také použít Russet).

Nalijte tolik vody, aby polovina vody zůstala v misce, a přidejte sůl pro chuť.

Vraťte na střední teplotu a do mísy prosejte mouku, dokud nebude asi dva centimetry nad bramborami. Směs přiveďte k varu a nechte pár minut vařit.

Mezitím prosejte mouku do velké pánve, aby pokryla dno, asi dva palce.

Brambory sejměte z ohně a poté je vložte do pánve na mouku.

Brambory rozmačkejte na mouku šťouchadlem na brambory a přidávejte mouku, dokud nezískáte tuhé, zpracovatelné těsto. Pokud je těsto příliš lepivé, přidávejte mouku.

Zformujte do koule. Vyjměte z pánve na pomoučněnou plochu. Hněťte několik minut a poté nechte vychladnout. Vložte do mísy, přikryjte a vychladněte.

Chcete-li použít, srolujte do roliček velikosti prstu.

Na pánvi rozehřejte olej a rolky těsta smažte do hněda, občas je obracejte.

Usmažené těsto potřeme medem a posypeme mletým mákem.

Užívat si!