Centr Bruins David Krejčí podruhé končí v NHL

Centr Boston Bruins David Krejčí podruhé končí v NHL. A stejně jako Tom Brady se očekává, že jeho odchod do důchodu bude jeho posledním.

„Po 15 celých sezónách v National Hockey League jsem se rozhodl odejít z nejlepší ligy světa,“ napsal Krejčí v prohlášení vydaném v pondělí ráno Bruins.

Krejčího si Bruins vybrali ve druhém kole draftu NHL v roce 2004 a prvních 15 sezón své kariéry strávil v Bostonu. Vrátil se do České republiky, aby hrál pro rodinu a přátele během sezóny 2021-22, než se vrátí do Bruins pro kampaň 2022-23. Craigie hrál ve svém comebacku dobře, v 70 zápasech zaznamenal 56 bodů (16 gólů a 40 asistencí).

Krejčí ve svém prohlášení vyjádřil přání trávit více času se svou rodinou nyní, když je v důchodu.

„Mé ženě Naomi a dětem Elině a Everettovi – když to píšu a slyším vás a vaše děti, jak si hlasitě hrajete, jsem rád, že to mohu zažít v reálném životě a ne po telefonu, když jsme pryč na výletech. .“

„…teď je čas, abych se pokusil být tím nejlepším manželem a otcem, jakým mohu být, a podpořil tě v další kapitole života.“

Craigovi je 37 let. Ve své kariéře toho dokázal hodně, včetně titulu Stanley Cupu s Bruins v letech 2010-11. Odešel jako jeden z nejproduktivnějších tacklerů v historii B. V žebříčcích kariéry Bruins mu patří páté místo v odehraných zápasech (1 032), páté v počtu asistencí (555), devíti bodech (786) a desátém v počtu krádeží (1 848).

Druhý střed pole se často dodává, když na tom v play off Stanley Cupu záleží nejvíce. Jeho 128 bodů v posezóně bylo nejvíce od jeho debutu v play off v roce 2008. Craigie vedl v bodování play off, když Bruins dosáhli finále Stanley Cupu v letech 2011 a 2013. V roce 2019 postoupili také do finále poháru.

Krejčího odchod zanechá Bruins bez solidní hloubky a talentu v pozici tackle Patrice Bergeron odešel na začátku této sezóny. Očekává se, že Charlie Coyle a Pavel Zacha budou prvními a druhými základními hráči týmu.