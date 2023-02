Datum startu, členové posádky, cíle

Mise SpaceX Crew-6 NASA má odstartovat v pondělí ráno a bude sloužit jako šestá posádková mise vesmírné lodi Crew Dragon společnosti SpaceX. Mise zahrnuje čtyři členy posádky a je naplánován start k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Tým poletí na palubě kosmické lodi SpaceX Dragon Endeavour, která dříve řídila posádku NASA-1, Inspiration 4 a Axiom Mission-1. Začátkem tohoto týdne byly raketa a kosmická loď přepraveny na odpalovací rampu 39A v Kennedyho vesmírném středisku. V pátek byla dokončena kritická kontrola před startem, kdy hlavní motory rakety Falcon 9, která ponese vesmírnou posádku NASA-6 v jejich vozidle Crew Dragon, úspěšně odpálily na sedm sekund. Před startem Zde je několik klíčových bodů, které potřebujete vědět o nadcházející misi: Členové posádky: Mise Crew-6 bude mít na palubě čtyři astronauty, včetně astronautů NASA Stephena Bowena a Warrena „Woodyho“ Hoburga, emirátského astronauta Sultana Al Neyadi a astronauta. V ruské vesmírné agentuře „Roskosmos“ Andrej Fedjajev. Mise bude Bowenovou čtvrtou cestou do vesmíru, zatímco Hoburgh, Elneadi a Fedyaev podniknou své první cesty do vesmíru. Astronauti Crew 6 dorazí do Kennedyho vesmírného střediska před startem DATUM ZAČÁTKU: Datum startu mise Crew-6 je naplánováno na pondělí 27. února 2023 v 1:45 ráno EST ze startovacího komplexu 39 Kennedyho vesmírného střediska. Trvání: Členové posádky budou během svého šestiměsíčního pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici provádět vědecké a technologické demonstrace a činnosti údržby v Microgravity Laboratory. Cíle: Mise se zaměří na vědecký výzkum, vývoj technologií a testování, stejně jako na údržbu a aktualizace Mezinárodní vesmírné stanice. Posádka provede více než 200 experimentů a technických ukázek, včetně studií chování materiálů v mikrogravitaci a odběru mikrobiálních vzorků zvenčí vesmírné stanice. Mise Crew-6 bude využívat stejnou kosmickou loď Crew Dragon jako mise Crew-2. Kosmická loď bude vypuštěna na vrchol rakety Falcon 9 z Kennedyho vesmírného střediska NASA. Předpověď spuštění: Na základě aktuálních povětrnostních podmínek existuje 95% šance na úspěšné spuštění. Očekává se, že střih větru bude nízký, což by ho nemělo příliš ovlivnit. Očekává se však, že konsolidované oživení bude utlumené v důsledku nepříznivého počasí. Očekává se, že počasí pro přerušení mise bude nízké až střední, což naznačuje relativně nízké riziko nutnosti přerušit misi kvůli povětrnostním podmínkám. Pokud se nemůžete dostat na místo startu, stále můžete sledovat start online prostřednictvím živého přenosu na WESH.com – Další titulky: Děsivé video ukazuje útok učitelů na centrální Floridě na Nintendo Switch Policie: Havárie v Seminole County zabila dva 2leté- staří Věk 2, 5, muž těžce zraněn, auto zasaženo střelnou ranou v oranžovém okresu, úředníci. On říká

Mise SpaceX Crew-6 NASA má odstartovat v pondělí ráno a bude sloužit jako šestá posádková mise vesmírné lodi Crew Dragon společnosti SpaceX. Mise zahrnuje čtyři členy posádky a je naplánován start k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Tým poletí na palubě kosmické lodi SpaceX Dragon Endeavour, která dříve řídila posádku NASA-1, Inspiration 4 a Axiom Mission-1. Začátkem tohoto týdne byla raketa a kosmická loď dopraveny na odpalovací rampu 39 A v Kennedyho vesmírném středisku. V pátek byla dokončena kritická kontrola před startem, kdy hlavní motory rakety Falcon 9, která ponese posádku vesmírné posádky NASA Space Crew-6 v jejich vozidle Crew Dragon, na sedm sekund úspěšně vystřelily. Příbuzný: Mise NASA/SpaceX Crew-6 je v poslední fázi před startem Zde je několik klíčových bodů, které potřebujete vědět o nadcházející misi: Členové posádky: Mise Crew-6 bude mít na palubě čtyři astronauty, včetně astronautů NASA Stephena Bowena a Warrena „Woodyho" Hoburgha, emirátského astronauta Sultana Al Neyadiho a astronauta Roskosmosu Andrey Fedyaeva. Mise bude Bowenovou čtvrtou cestou do vesmíru, zatímco Hoburgh, Elneadi a Fedyaev podniknou své první cesty do vesmíru. Příbuzný: Astronauti z posádky 6 dorazí do Kennedyho vesmírného střediska před startem Datum oběda: Start mise Crew-6 je naplánován na pondělí 27. února 2023 v 1:45 ráno EST ze startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska. Délka mise: Členové posádky budou během svého šestiměsíčního pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici provádět vědecké a technologické demonstrace a činnosti údržby v Microgravity Laboratory. cíle: Mise se zaměří na vědecký výzkum, vývoj technologií a testování, stejně jako na údržbu a modernizaci Mezinárodní vesmírné stanice. Posádka provede více než 200 experimentů a technických ukázek, včetně studií chování materiálů v mikrogravitaci a odběru mikrobiálních vzorků zvenčí vesmírné stanice. Příbuzný: Nejlepší místa ke sledování startu SpaceX Crew-6 Kosmická loď Crew Dragon: Mise Crew-6 bude využívat stejnou kosmickou loď Crew Dragon jako mise Crew-2. Kosmická loď bude vypuštěna na vrcholu rakety Falcon 9 z Kennedyho vesmírného střediska NASA. Předpovědi spuštění: Na základě aktuálních povětrnostních podmínek existuje 95% šance na úspěšný start. Očekává se, že střih větru bude nízký, což by ho nemělo příliš ovlivnit. Očekává se však, že konsolidované oživení bude utlumené v důsledku nepříznivého počasí. Očekává se, že počasí přerušené posádky bude nízké až střední, což ukazuje na relativně nízké riziko nutnosti přerušit misi kvůli povětrnostním podmínkám. Pokud se nemůžete dostat na místo spuštění, stále můžete sledovat spuštění online prostřednictvím živého přenosu na WESH.com.