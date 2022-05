Live Day 7 Review: Česká republika absolvovala semifinálovou dvojku s epickou světelnou show

ESCXTRA.com vysílá živě v den 7 zkoušky na Eurovision Song Contest 2022 na olympijských hrách Bala v italském Turíně!

Pokračujeme ve zkoušce finálové jedenáctky národů z druhého semifinále. Austrálie, Kypr, Irsko, Severní Makedonie, Estonsko, Rumunsko, Polsko, Černá Hora, Belgie, Švédsko a Česká republika jsou země, které dnes zkouší chronologicky.

Nejnovější interpret, který zkouší We C Tomi z České republiky s písní „Lights Off“

Recenze zkoušky

Jevištní prezentace

Písně EDM byly nejtěžší etapou na Eurovizi a na národním finále se soutěž snažila plně využít trendy EDM 00. a 10. let. Obavy, že to nezpomalí trend, byly zmírněny tím, že jde zatím o jednu z nejlepších pódiových show roku.

Dominica je herecká špička, Caspar i Benjamin jsou v plné DJ sestavě. Všude jsou přítomny LED římských / řeckých soch vycházejících ze země během mostu.

Vrcholem show bylo vyhýbání se ‚tak vypněte světla‘ – jak se očekávalo, před epickým koncem bylo pódium ponořeno do úplné tmy. Stříbrné kusy světla bijící kolem Bala Olympic jsou kouzelné a vytvářejí v hale zběsilou energii nočního klubu. Pokud máte vstupenky, jste na večírku.

Oblečení a styling

Dominica má mokré vlasy na zádech a má na sobě fialovou kombinézu bez ramínek se žlutými/krémovými akcenty. Caspar i Benjamin nosí dystopické overaly podobné estetice hudebního videa.

Kvalita hlasu

Navzdory některým obviněním, která následovala po jeho vystoupeních před večeří, Dominika v každém z nich zaznamenal kompletní tři. Podporuje ho mimopódiová živá zpěvačka, která dokonale splyne s hlavním hlasem. Teď se nemusíte bát, jak to zní.

Celková gravitace

Snadno se dočkalo jedné z největších reakcí současnosti; „Lights Off“ bylo vybráno před téměř 6 měsíci, takže se to poněkud propadlo pod radar, ale nyní ve veřejném mínění opět stoupá. Je velmi blízko semifinále a v tuto chvíli cítím určitou zásluhu. Ve finále by mě zajímalo, jestli se to dá vzít na levou stranu

