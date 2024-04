Britské královské letectvo se účastní největšího výsadku pomoci do Gazy

9. dubna 2024

Zdá se to jednoduché a přímočaré. Doručování pomoci letecky však není vůbec jednoduché. To zdaleka není kontroverzní.

Na vojenské letecké základně východně od Ammánu, jordánského hlavního města, jsme sledovali, jak posádka letadel z Velké Británie, USA, Nizozemska, Německa, Egypta, Indonésie, Spojených arabských emirátů a Francie byla informována o vývoji jejich jordánskými protějšky. Potřebují vědět, kdo co a kde dělá, protože vzdušný prostor nad Gazou je malý.

RAF obvykle shazuje pomoc ve výšce až 400 stop, ale Izraelci stanovili, že tak činí ve vzdálenosti nejméně 2000 stop. To znamená, že deštníky mají dlouhou dobu, než je vítr odhodí z kurzu. Proto některé výsadky v posledních týdnech přistály na moři.

Piloti nás během našeho letu varovali, že kontejnery shodí nad mořem, ale jihozápadní vánek je vrátí zpět na břeh. A přesně to se děje. Práce je hotová a jdeme domů.

Takže nic z toho není snadné. Pravděpodobnost chyby je vysoká. To také není dobrý způsob, jak poskytnout pomoc.

Let RAF nesl asi 10 tun pomoci. To je méně, než dokáže jeden kamion převézt přes hranici po zemi. Je to tedy obrovské úsilí a náklady, ale jeho dopad je marginální.