Boston Bruins podepsal s Davidem Pasternakem prodloužení smlouvy o 8 let

Útočník Boston Bruins David Pasternak, jeden z nejlepších střelců v National Hockey League, podepsal s BS dlouhodobé prodloužení smlouvy o velké peníze. Osmiletá smlouva by „Pasta“ zaplatila 90 milionů dolarů, což je nejvíce za hráče Bruins a desátá největší dohoda v historii NHL. Průměrná roční hodnota kontraktu, 11,25 milionu dolarů, je šestá nejvyšší mezi aktivními hráči NHL. Šestadvacetiletý Pastrňák v této sezóně nabruslil za Bruins v 60 zápasech s průměrem 19:48 na ledě na zápas. Vede tým s 42 góly, 38 asistencemi a 80 body. „Větší obrázek tady pro Bruins je, že zavřeli hráče, o kterém vědí, že je jedním z nejlepších hráčů v NHL,“ řekl Josh Brogader ze SportsCenter 5. Pastrňák byl nejlepším střelcem Bruins v pěti z posledních šesti sezón s výjimkou ročníku 2020-21. Pomohl také Bostonu dosáhnout 100 bodů v každé z posledních čtyř kompletní základní části a pomohl B dostat se do finále Stanley Cupu 2019. „Jsme přesvědčeni o tom, co naše organizace Davidovi přináší,“ řekl generální manažer Bruins Don Sweeney. „Úspěch, kterého jsme dosáhli – a doufáme, že budeme pokračovat – je toho velkou součástí.“ Pastrňák ve středu řekl, že miluje příklad veteránů Bruins Patrice Bergerona, Davida Craigieho a Brada Marchanda, kteří odehráli celou svou kariéru v NHL v Bostonu a jsou jedinými hráči, kteří zbyli z týmu mistrů Stanley Cupu 2011. „To jsou kluci, se kterými jsem vyrůstal, v podstatě moje kariéra v NHL,“ řekl Pasternak. „Učil jsem se od nich každý den. Odehrát svou kariéru v jednom týmu je neuvěřitelný výkon. To je rozhodně to, co mě při těchto jednáních přidrželo.“ Pastrňák, 6 stop-1 a 195 liber, odehrál všech devět sezón své kariéry v NHL za Bruins. Celkem odehrál 570 zápasů, nasbíral 282 branek a 302 asistencí. Je uprostřed své třetí 40gólové sezóny. READ Skateboardista Brandon Valjalo je jmenován reprezentovat SA na olympijských hrách v Tokiu Rodák z českého Havířova Pastrňák byl původně draftován Bruins jako celkově 25. v prvním kole vstupního draftu NHL 2014. Pastrňákova nová smlouva ho udrží v Bostonu až do sezóny 2030-31 s maximálním ročním platem 11,25 milionu dolarů. Po této sezóně se mohl stát volným hráčem. Video níže: Vysvětlení načasování Pastrňákovy smlouvy Pastrňákův historický kontrakt přichází necelých 17 měsíců poté, co Bruins podepsali s obráncem Charliem McAvoyem, nyní 25, osmiletý kontrakt na 76 milionů dolarů, což byla nejbohatší smlouva, kterou kdy Boston v té době udělil. S aktuální bilancí 47-8-5 jsou Bruins zdaleka nejlepším týmem ligy. S 99 body v 60 zápasech má Boston v této sezóně tempo 135 bodů, což může dobře překonat rekord 132 bodů, který stanovil Montreal Canadiens v letech 1976-77. Kromě dlouhodobé rezervace Pastrňáka získali Bruins před páteční uzávěrkou výměny útočníka Tylera Bertuzziho v dohodě s Detroit Red Wings. Boston ale také musel ve čtvrtek umístit útočníka Taylora Halla do prodloužené zraněné zálohy, což znamená, že se nebude moci vrátit do týmu až do konce března, pokud vůbec. BS také umístil útočníka Nicka Foligna do zraněné zálohy a odvolal útočníka Jacoba Lauka z Providence.