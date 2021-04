Navzdory těsným zámkům má Česká republika nejvyšší počet úmrtí COVID na světě

Co představil předseda vlády České republiky Andrzej Babis 1. března tváří v tvář nejvyšší míře infekce COVID-19 na světě Popsáno jako Doposud nejtěžší výluka v zemi.

„Lidé nesmějí cestovat po zemi, mezi okresy, nemohou se navzájem vidět.“ Al-Džazíra Oznámeno. „Všichni maloobchodníci jsou uzavřeni, kromě základních obchodů, jako jsou supermarkety.“

Koronový virus je pro každého tvrdý, ale byl Obzvláště obtížné V České republice. Vnitrozemská středoevropská země má nejvyšší míru úmrtnosti COVID ve všech zemích na světě s populací přes milion, s 2 614 úmrtí na milion lidí.

Situace byla temná. Desítky nemocnic jsou na pokraji kolapsu, přičemž mnoho nemocných pacientů nemůže dostat péči kvůli nedostatku lůžek na JIP a zdravotnického personálu. Nemocnice zaměstnávají veterány, hasiče a další dobrovolníky, protože mnoho lékařů a zdravotních sester je na okraji nemocí a únavy.

„Moji kolegové v jednotkách COVID jsou vyčerpaní,“ řekla doktorka Katsina Steinpachov, lékařka pracující v nemocnici v Litomii. Řekl nedávno The Denní bestie. „Byli v tom už rok. V posledních několika měsících museli snášet válečné situace.“

Trochu pozorovaná vzpomínka

Během ticha skupiny na Staroměstském náměstí Prox zazněly minulý měsíc v poledne kostelní zvony Malované 25 000 bílých křížů. Ceremonie se konala na památku 25 000 pohlaví, které loni zemřelo na koronový virus.

Od té doby se počet úmrtí souvisejících s COVID v zemi zvýšil z více než 10,7 milionu na více než 28 000. Málokdo mimo Českou republiku si toho však všiml.

úterý Obránce Kus byl propuštěn Ne v České republice umírají denně s COVIDem desítky lidí, ale ve Švédsku klesly denní úmrtí na trik.

“Skandinávský národ se rozhodl proti silným zámkům, ale postupně zvýšil své dobrovolné bariéry, přičemž v našem světě je v průměru 625 nových infekcí na milion lidí za sedm dní.” Zprávy.

Obránce né sám. Na rozdíl od České republiky loni v globálních titulcích zpráv dominovalo Švédsko.

„Švédsko je příkladem toho, jak by se nemělo zacházet s titulem CVS, COVID-19 Oznámeno V červenci.

„Vedou nás ke katastrofě,“ Obránce Varováno Na počátku infekce.

“Švédsko se stalo varovným příběhem pro svět,” New York Times Oznámeno loni v létě.

„Švédská reakce COVID-19 je katastrofa,“ Čas Hotovo V říjnu.

Mezitím jsou boje s koronovým virem v České republice do značné míry bez povšimnutí. Data však ukazují, že jeho boj s koronovým virem je mnohem horší.

V České republice je 2 614 úmrtí na milion dvojnásobek úmrtí ve Švédsku, a to 1 346 na milion. K 10. dubnu bylo švédské 7denní klouzavé průměrné denní úmrtí 5; V České republice to bylo 115, což je 20krát více.

Proč je Švédsko kritizováno více než Česká republika?

Otázkou je, proč Švédsko dostalo mnohem větší kritiky než Česká republika? Koneckonců, stejně jako Švédsko, kritici obviňují českou vládu z nakažlivých výsledků.

„Česká vláda soustavně prokazuje nekompetentní vedení, nedokáže chránit veřejné zdraví a vládne populismem, místo aby vyhledávala odborné rady,“ řekl nedávno John Pace z Akademie věd. Al-Džazíra.

Rozdíl je v České republice, kde se scénář přehrává.

Na rozdíl od Švédska v době nástupu epidemie oznámila, že se vyhne závažnému výluce. Čechov po většinu minulého roku fungoval pod přísnou vládní kontrolou. V současné době je v zemi po Irsku druhý nejzávažnější blokování v Evropě. Podle Náš svět v datech. Zamykání však není nic nového. Za posledních šest měsíců, od konce října, Česká republika funguje pod vládní kontrolou, která je trvale přísná.

Česká republika je bohužel velmi vysoká # COVID-19 Míra úmrtnosti ve světě. Funguje pod přísnou vládní kontrolou téměř šest měsíců a neustále stabilně roste. Zeptejte se sami sebe, proč jste se na to nezeptali. pic.twitter.com/C4PEqWShH6 – John Mildimore (miltimore79) 14. dubna 2021

I přes tato opatření se virus nadále šířil a v prosinci a únoru a březnu se zvýšil.

Švédsko bylo podvodné, protože kritici jeho politiky týkající se požáru lycea usilovali o to, aby Švédsko platilo za to, že nebylo zavřeno. Nízká celková úmrtnost Do roku 2020 než většina Evropy.

Zkušenosti z České republiky však vyprávějí jiný příběh – zámky jsou při kontrole viru neúčinné. Proto její tragédie zůstala nepovšimnuta.

Upřímně řečeno o zámcích

Už měsíce lidé tvrdí, že bychom měli „Sledujte věduPři formulování politik pro řízení šíření koronového viru. Bohužel došlo k rozsáhlému a vytrvalému pokusu ignorovat zobrazené vědecké údaje Je tu malý kontakt Mezi vládními omezeními a šířením viru.

Naštěstí je empirické důkazy stále těžší ignorovat. Například ve Spojených státech zaznamenaly státy jako Texas, Mississippi a Oklahoma jejich počty nadále klesající během několika týdnů od jejich zrušení. Všechno Vládní omezení. to bylo Co nejsou příznivci zamykání Předpovězeno.

Mezitím řada zemí USA, které používají vládní omezení, například Česká republika, v posledních týdnech zvýšila svůj počet.

„Michigan má nejvyšší počet nových jedinců v zemi, o 72% více než další nejvyšší stát,“ uvedla CBS News. Oznámeno tento týden. „Michiganská kladná sazba je téměř třikrát vyšší než národní průměr.“

To je matoucí politické vůdce.

“V Michiganu vidíme vzestup, přestože máme silné politiky, maskujeme objednávky, limity schopností a pracujeme z domova,” uvedla v televizním rozhovoru Gretchen Whitmerová.

Michigan není sám. Minnesota, Pensylvánie, A IllinoisPřípady v posledních týdnech prudce vzrostly ve všech státech s omezenou vládní politikou, protože počet v mnoha otevřených státech stále klesá.

Snaha o vědu začíná tím, že je upřímný ohledně účinnosti zámků, což přináší důkazy Těžké neplánované důsledky. Někteří to chápou lépe než sex.

Nelíbil se mi již viděný

Tmavé a prázdné ulice bez obchodu přinesly vzpomínky z kapitoly nedávné historie, které mnoho Čechů věřilo: z doby komunismu.

„Pocity nudy, úzkosti a opuštění města tehdy dusily,“ píše český zpravodaj Edward Friesler. “Za poslední rok omezení, omezení, zákaz vycházení a zámky přinesly tyto nešťastné vzpomínky mnoha dámám.”

Psycholog Tome Rector, s nímž Friesler pohovoril, poznamenal, že mnoho z jeho starších pacientů bylo v depresi a v loňském roce oživilo vzpomínky na „komunistickou normalizaci“.

“Mají pocit, že je pohlcuje šedá,” říká rektor.

Pondělí přineslo známky naděje. Děti do páté třídy se vrátily do svých učeben, cestovní omezení byla zrušena a zákazy vycházení byly zrušeny, protože zákonodárci uvolnili omezení. Associated Press Oznámeno.

Stále existují hrozivé příznaky. Premiér Bobby, bývalý důstojník policie komunistické tajné služby, vyznává zámky. V únoru, On navrhl Jeho hlavní chybou bylo krátce otevřít ekonomiku během vánočních svátků.

Někteří Češi se obávají, že se lidé během epidemií poučili špatně.

„V období po COVID se obávám, že dostatečnému počtu Čechů by měla pomáhat vláda,“ řekl Frieslerovi Pavel Czech, bývalý ředitel Výzkumného ústavu pro diktaturu. Socialismus Znovu. “

Tento článek byl původně publikován FEE.org. Číst Původní článek.