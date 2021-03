Letouny B-52 opět letěly nad Středním východem při americkém vojenském varování před Íránem

Dubaj, Spojené arabské emiráty (AFP) – Dva bombardéry B-52 letěly v neděli nad Blízkým východem v rámci poslední mise svého druhu v této oblasti, jejímž cílem bylo varovat Írán uprostřed napětí mezi Washingtonem a Teheránem.

Let těžkých bombardérů proběhl jako proiránský satelitní kanál založený v Bejrútu, který vysílal záběry íránského vojenského dronu izraelské lodi, který před několika dny na Středním východě zasáhl záhadnou explozi. Zatímco se kanál snažil říci, že do toho není zapojen Írán, Izrael vinil Teherán z toho, co označil za útok na loď.

Ústřední velení americké armády uvedlo, že nad oblastí přeletěly dvě letadla B-52 s vojenskými letadly ze zemí včetně Izraele, Saúdské Arábie a Kataru. Toto je čtvrtý letoun tohoto typu na Středním východě v letošním roce a druhý během předsednictví prezidenta Joe Bidena.

Údaje ze sledování letu ukázaly, že dva letouny B-52 vzlétly z letecké základny Minot v Severní Dakotě, což ústřední velení ve svém letovém prohlášení nezmiňovalo, ačkoli úřady později zveřejnily fotografie letové posádky připravující se na odlet.

Armáda ve svém prohlášení přímo nezmínila Írán a uvedla, že let měl „odradit agresi a ujistit partnery a spojence o závazku americké armády k bezpečnosti v regionu“.

Takové lety se však staly běžnými v posledních měsících správy bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Trumpovo rozhodnutí v roce 2018 jednostranně odstoupit od íránské jaderné dohody se světovými mocnostmi vyvolalo v regionu eskalující sérii incidentů.

Biden vyjádřil své přání vrátit se k dohodě, pokud Írán bude dodržovat meze dohody o svém jaderném programu. Napětí však zůstává vysoké poté, co se milice v Iráku – pravděpodobně podporované Íránem – nadále zaměřovaly na americké zájmy.

Biden minulý měsíc zahájil přeshraniční nálet přímo do Sýrie v reakci na to, že se připojil ke každému americkému prezidentovi od Ronalda Reagana a poté, kdo nařídil bombardování zemí na Středním východě.

Kanál Al-Mayadeen v Bejrútu mezitím v neděli vysílal záběry z Helios Ray, nákladní lodi plující pod bahamskou vlajkou. Výbuchy 26. února v Ománském zálivu.

Zrnité záběry zahrnovaly nejasné oblasti ve videu, možné souřadnice a další informace zobrazené íránským vojenským dronem. Záběry v jednom bodě ukázaly, co vypadalo jako díra v boku lodi.

Al-Mayadeen neřekl, kdy byla páska natočena, ani nevysvětlil okolnosti, za kterých íránský dron sledoval loď. Pátá flotila amerického námořnictva se sídlem v Bahrajnu, která hlídá na Středním východě a často má napjaté střety s Íránem, tyto záběry odmítla komentovat.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil Írán z bombových útoků, které Teherán popírá. Ománský záliv však byl v roce 2019 svědkem řady podobných útoků Což americké námořnictvo obvinilo z Íránu.

