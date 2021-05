Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) také pracuje pro Dosáhnout dohody Při stanovování globální minimální sazby daně z příjmů právnických osob je managementem jejich hlas slyšet. Minulý měsíc Spojené státy otřásly celosvětovými daňovými jednáními Návrh Na neuvěřitelných 21 procent je to číslo mnohem vyšší než 12,5 procenta diskutováno dříve V OECD.

Dohoda umožní členským státům Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvalit daně na společnosti, jejichž sídlo se nachází na jejich hranicích Bublání Mezi minimální dohodnutou cenou a cenou zaplacenou za mezinárodně vydělané zisky. Tento nový daňový systém je navržen tak, aby vyrovnával daňové sazby po celém světě, ale přináší výhody bohatším zemím na úkor rozvojových ekonomik.

Zatímco vysoká minimální globální daňová sazba by odrazovala společnosti od používání daňových rájů, aby se v některých zemích vyhnuly nepřiměřeným nákladům, stanovení takové vysoké sazby by také zabránilo malým rozvojovým zemím přilákat podnikové investice na své hranice. Přímé zahraniční investice jsou Nedílnou součástí Plánů rozvoje pro země s nízkými příjmy a snahy odradit společnosti od zahájení provozu v těchto zemích, které budou Způsobuje to pokles Obecně blahobyt zemí s nízkými příjmy. Administrativa by se měla tomuto návrhu vyhnout a ušetřit těmto rozvojovým zemím ekonomické škody vyplývající z této daně.

Země ve všech fázích hospodářského rozvoje dosahují velkého úspěchu přitahováním společností s nižšími daňovými sazbami. Například Irsko se v současné době pyšní vynikajícími výsledky Sazba daně z příjmu právnických osob 12,5%, Přijato Investice 78 miliard $ Zahraničních nadnárodních společností v roce 2019. Ostatní země v Karibiku, jako je Dominikánská republika, která se chlubí 74 zón volného obchodu Ta vlastnost 100% výjimky Z téměř všech jejích národních a místních daní Miliardy investic Ročně ze zahraničních zdrojů.

Zahraniční investice v těchto zemích jsou nezbytné k vybudování místního průmyslu, vytváření pracovních míst a prospěchu pro spotřebitele. V současné době hostí Irsko 1600 zahraničních společností Zaměstnává více než 250 000 lidí přímo v odvětvích, jako jsou biologické vědy, finanční služby a strojírenství. Navíc za každých 10 vytvořených pracovních míst se zahraničními investicemi v Irsku Osm dalších pracovních míst Jsou vytvářeny v širší ekonomice. Jako rozvojová země se Dominikánská republika při budování svého telekomunikačního průmyslu spoléhá také na zahraniční investice podpora Turismus, který přispívá kolem 442 000 pracovních míst Do ekonomiky.

Budování průmyslu v přímém důsledku zahraničních investic zlepšilo celkovou prosperitu spotřebitelů v těchto zemích. Podle OECD to bylo po celá desetiletí Irsko Nejhorší životní úroveň Mezi evropskými zeměmi je nyní zařazena Nejlepších 10 V čistém národním důchodu. Irská vláda rovněž odhaduje, že 20 procent je zcela soukromých Přiřazeno přímo nebo nepřímo Pro zahraniční investice. Stručně řečeno, daňové pobídky přitahují kapitál a vytvářejí pracovní místa, což vede k ekonomické prosperitě.

Dominikánská republika je příkladem rozvojové země, která využívá nízké daně z příjmů právnických osob ke zlepšení své ekonomické prosperity. S Více než třetina Od obyvatel žijících pod hranicí chudoby začaly ekonomiku umožňovat zahraniční investice Transformovat se Ze země, která byla dříve závislá na prodeji vývozu komodit, jako je cukr, do země, která byla více diverzifikovaná a měla zkušenosti s výrobou. Výsledkem je, že HND dominikánů ano Včetně více než 11 000 $ Na obyvatele od roku 2000.

Stanovení minimální globální daňové sazby znemožňuje, aby země s nízkými daněmi nadále přitahovaly investice nadnárodních společností. A přehodnotit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dospěla k závěru, že přímé zahraniční investice v průměru klesají o 3,7 procenta za každé zvýšení procentní sazby daně z příjmu právnických osob. Stručně řečeno, jak se zvyšují daňové sazby, motivace zahraničních firem k investování dramaticky klesá.

Zahraniční investice jsou pro rozvojové plány mnoha národů zásadní. Země jako Česká republika A Maďarsko A Například oba mají přibližně 25 procent pracovních míst v soukromém sektoru poskytovaných prostřednictvím zahraničních investic. Je strategicky důležité, aby mnoho bývalých komunistických zemí ve východní Evropě používalo nízké sazby daně z příjmu právnických osob k přilákání investic a zlepšení ekonomické stability.

Uložení nižší globální korporátní sazby by zvýšilo provozní náklady nadnárodních společností, odstranilo mnoho známých pracovních míst v těchto nízkonákladových zemích a přispělo k ekonomické stabilitě v zahraničí. Irský ministr financí a předseda Euroskupiny Pascal Donohue tuto zemi poznal Ztratí 20 procent svých daňových příjmů Z odchodu mnoha zahraničních společností. Podobný osud by postihl rozvojové země, jako je Mauricius, Paraguay, Uzbekistán, Kosovo a jinde, a zároveň by poskytl krytí vyšších výdajů a dražších zemí, jako je Francie a Spojené státy.

Konečným výsledkem této mezinárodní daně tedy bude masivní snížení ekonomického růstu a ztráta dobrých životních podmínek spotřebitelů, zejména v zemích, kde jsou dnes daně nižší. Navrhovaný globální režim daně z příjmů právnických osob by jednoduše ochromil rozvojové země, protože chudé země jsou stále chudší a bohatší země bohatší.

