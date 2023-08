bne IntelliNews – Česká koalice míří k porážce

Český premiér Petr Fiala musel být po návratu z letní dovolené minulý týden do práce velmi znepokojený muž.

Přivítal ho průzkum CVVM, který ukázal, že jeho pětikoaliční vláda je velmi nepopulární a pouze 2 % Čechů jí důvěřuje. Tak hrozná čísla byla hlášena pouze během velkých politických krizí v minulosti.

„Důvěru vládě nyní vyjadřují pouze její zapálení fanoušci, kteří podpoří vše, co tato vláda udělá,“ řekl John Červenka z CVVM. bne IntelliNews.

Důvěra mimo vlastní voliče kabinetu je podle něj „téměř nulová“ a „není to typické“.

Podpora opoziční strany ANO – osobního vozidla stále krajně pravicového populistického miliardáře Andrzeje Babiše – přitom nedávno dosáhla vrcholu 35,5 %, což je více než dvojnásobek oproti 14 % Fialových pravicových Občanských demokratů (ODS). . To je stejné pro téměř všechny koaliční strany.

Proti Babišově vládě v roce 2019 protestovalo kolem 300 000 Čechů; Nyní Češi považují Fialovu vládu za ještě horší.

Podle některých politických pozorovatelů vláda bezmocně nevede nikoho k volebnímu útesu. Její příznivci se vzdalují a možná se ani neobtěžují vrátit se k volbám ve všeobecných volbách v roce 2025, zatímco její odpůrci se zdají být čím dál tím víc odvážnější.

Koalice ale místo toho, aby panikařila ze statistik nebo přijala opatření, vše ignorovala a dál se utápěla v sebeuspokojení, jako to dělala poslední dva roky. Ministři bagatelizovali čísla jako předvídatelný případ blues poloviny století, když uklízejí finanční nepořádek způsobený Babišovou extravagantní vládou.

pražská bublina

Tónově hluchá reakce vlády posílila dojem, že je uvězněna v pražské bublině a nechápe, jak krize životních nákladů, recese a vysoké úrokové sazby ovlivňují běžné lidi v celé zemi.

Chudoba, nerovnost a regionální rozdělení v České republice se mohou zdát podle regionálních nebo mezinárodních měřítek nízké, ale statistiky nezohledňují skutečnost, že 700 000 etnických Čechů je stále v pasti. Sen o osobních půjčkách Kvůli nechvalně známé profesi lichvářů, soudních vykonavatelů a právníků, kteří po desetiletí zneužívali bídu druhých.

Mnoho Čechů má malou rezervu na pozdější špatné časy a nyní kvůli inflaci zažívají hluboké škrty reálných mezd. Vládní plán úsporných opatření zhorší jejich neutěšenou situaci a rozšíří sociální rozdíly mezi bohatými městskými centry, jako je Praha a Brno – která se již blíží životní úrovni západoevropských měst – a marginalizovanými starými průmyslovými oblastmi a depresivními venkovskými oblastmi.

Senior politický komentátor Jiří Behe ​​uvedl: „Obyčejní lidé se potřebují cítit propojeni, nikoli přehlíženi. bne IntelliNews V anketě č. „Reakce vlády není to, co by obyčejní lidé měli slyšet. Situaci to rozhodně nezlepší.“

Kromě tyčí

Behe tvrdí, že slepá reakce vlády na vlastní neoblíbenost je částečně způsobena hlubokou polarizací české politiky.

Polarizace je něco, s čím středoevropští sousedé země žijí už desítky let, ale pro nejbohatší národ regionu je to relativně nové.

Populisté jako Babiš mají za cíl polarizaci prohloubit, protože to posiluje jejich narativ, že zastupují obyčejné lidi proti nedotčeným liberálním elitám. Ale polarizace může přimět mainstreamové strany opustit starší, chudší, méně vzdělané venkovské voliče a mluvit se svými vlastními městskými příznivci.

„Stále jsou voleni těsnou většinou a spoléhají na předpoklad, že jim lze věřit, a zbytek jsou papiši,“ říká Behe. „Příliš se spoléhají [on the belief] Jejich voliči se po volbách nezmění, protože nemají alternativu.

Způsob, jakým čeští novináři informují – nebo neinformují – o vládních potížích, tuto polarizaci umocňuje a nutí některé voliče, aby se obrátili na dezinformační stránky. Novinářka Saša Uhlová poznamenává, že „provládní koaliční média, včetně mainstreamových médií, se obávají Babišova návratu k moci a nemají zájem vládu kritizovat.“

Červenka varuje, že tato politická polarizace je nyní natolik zakořeněná, že ji bude velmi těžké změnit. „Polarizace je tak silná, že je těžké s tím už něco dělat,“ říká.

Behe ukazuje na prezidenta Petra Pavla – bývalého generála, kterého koalice podpořila, aby porazil Babiše v lednových prezidentských volbách – jako vzor, ​​jak by vláda měla reagovat na jeho neoblíbenost.

Pavel uznává potřebu škrtů ve výdajích, ale vládě vytýká, že to řádně nekomunikuje.

Babiš oslovil voliče tím, že šel do znevýhodněných oblastí, které volily miliardáře. Odmítl démonizovat všechny účastníky protivládně organizovaných demonstrací extremistů.

„Neházel bych všechny lidi, kteří se účastní těchto demonstrací a protestů, do jednoho koše,“ řekl Powell začátkem tohoto roku. „Část z nich může být inspirována proruskými prvky. Ale mnoho z nich je nespokojených s tím, jak vláda komunikuje různá opatření v sociálních a ekonomických oblastech,“ řekl. „Je fér přiznat, že komunikace není příliš silná oblast. [the] Současná česká vláda.“

milion zbavený volebního práva

Vláda od začátku vykročila špatnou nohou. Jen nemá smysl připouštět, že Babišova porážka ve volbách v říjnu 2021 byla vlastně náhoda. Fialově ODS se podařilo sestavit středopravou koalici až poté, co sociální demokraté a komunisté, kteří miliardáře podporovali, nedokázali překonat pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu.

Volby možná byly vyslovením nedůvěry Babišovi, ale nebyl to silný mandát pro neoliberální zápal ODS. Babišovo ANO zůstalo celkově největší stranou a středopravicová strana STAN měla téměř stejný počet mandátů jako ODS.

Milion lidí, 19 % voličů, podpořilo strany, které spadly pod volební práh, čímž se prohloubila deziluze z demokracie, kterou Babiš těží z ekonomického špatného řízení a korupce poslední vlády pod vedením ODS, která se zhroutila v roce 2013. .

Mnoho skupin s nižšími příjmy – zejména důchodci, obyvatelé venkova a lidé s nižším vzděláním a dovednostmi – už mají pocit, že jim přechod od komunismu od roku 1989 neprospěl, a už dlouho volí populistické politiky.

Pomalé nespokojenosti regionu s doháněním západní životní úrovně, zejména po globální finanční krizi, nyní využívá nová generace populistických stran, které využívají kulturního šoku ze vstupu do EU a jejích hodnot, zejména v otázkách. Stejně jako práva LGBT.

Nejradikálnější z těchto nových stran – nyní povzbuzená dezinformacemi – se staví proti EU a NATO a pokračuje v protestech proti „spiknutí Covid-19“, ekonomickým sankcím vůči Rusku, vládní podpoře Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům a implicitní hrozbě migrantů. . Na demonstraci v Praze loni v září protestovalo proti vládě 70 000 lidí, i když poslední čísla byla mnohem nižší.

Skutečným nebezpečím je, že tito voliči bez volebního práva by mohli povzbudit krajně pravicovou Sociálně demokratickou stranu Babiše a Tomia Okamury a postavit je do vedoucí pozice při sestavování vlády ve všeobecných volbách v roce 2025.

Babiš nyní svou stranu ANO pevně posunul do tohoto krajně pravicového prostoru a v parlamentu přijal stále restriktivnější taktiku. Podle anketářů tím ale přijde o své jádrové a levicové voliče. Jeho podpora už možná dosáhla vrcholu.

Selhání komunikace

Vláda takto určitě funguje. Fialova ODS, která ovládá ministerstvo financí, se zaměřuje na snížení zejícího rozpočtového deficitu, který po pandemii a dalším pokusu o důchodovou reformu zanechal Babiš. Ale po Covid-19, kdy ceny energií a potravin po ruské invazi na Ukrajinu raketově rostou, je nepřesvědčivé, proč by obyčejní lidé měli trpět tolik bolesti.

„Opravdu doufají, že úsporný balíček situaci zlepší a lidé budou věřit, že udělali správnou věc,“ říká Behe.

Dosavadní prezentace balíčku však byla od oficiálního oznámení v polovině května vlaková troska plná smíšených zpráv a bojů. Ministr financí Zbyněk Stanjura ukázal nebezpečnou kombinaci arogance a neschopnosti a Fiala nedokázal zajistit vedení.

„Doručení úsporného balíčku je větší problém než samotný balíček,“ říká Behe. „Nikdo neví, jak ten balíček dopadne.“

„Pokud jste vláda pěti stran, potřebujete silné vedení, jednotnou komunikační politiku,“ říká. „Tato vláda je spíše koalicí pěti stran a ministrů než jednotným orgánem.“

Fiala sklidil chválu za způsob, jakým zmírnil koaliční konflikty, výrazně podpořil Ukrajinu proti ruské agresi a za úspěšné rotující předsednictví země v Evropské unii v první polovině roku. Na domácí scéně však bývalý katolický univerzitní rektor často působí arogantně a mimo mísu.

„Fiala je na domácí scéně opravdu neviditelný,“ říká Behe. Silné vedení není to, co lidé od premiéra v této situaci očekávají.

Žádná synchronizace

K problémům vlády se přidává i nesoulad mezi hospodářským cyklem a volebním cyklem. Vlády se obvykle snaží zavést škrty v prvním roce, aby měly nějaké peníze na hraní v roce před volbami a koupily boom nebo alespoň nějaké dárky.

Vláda však byla proti svým instinktům (opožděně) loni nucena poskytnout dotace, aby zmírnila dopad krize životních nákladů. Nejvýznamnější škrty proto vstoupí v platnost až v příštím roce, což vládě poskytne velmi málo času na vybudování dobré vůle před všeobecnými volbami v říjnu 2025. Kromě toho je růst stále chudokrevný a snížení úrokových sazeb se nyní zdá být odloženo na příští rok.

Nadcházející červnové volby do Evropského parlamentu by měly dát nespokojeným voličům skvělou příležitost, aby se postavili proti vládě. To může nakonec vést k nějaké změně uvnitř koalice.

„Pokud by volby do Evropského parlamentu skončily velkým vítězstvím Babiše, mohlo by to mít dominové efekty,“ varuje Behe.

Nezájem Čechů o Evropu (zejména mezi Babišovými voliči) se však může rozhodnout zůstat doma, což vládě umožní v roce 2025 směřovat k velké porážce.