Anketa: Ekonomický optimismus mezi Čechy roste

Jerry Obst|Foto: Český statistický úřad

„Největší nárůst důvěry v ekonomiku pochází od spotřebitelů. Například podíl domácností, které očekávají zhoršení své celkové ekonomické situace v ČR v příštích 12 měsících, se oproti červnu snížil. To je pozitivní zpráva.“

„Snížil se také počet domácností, které hodnotí svou současnou finanční situaci za posledních 12 měsíců jako zhoršenou. Podobně jako minulý měsíc se v červenci mírně snížil i počet domácností, které se obávají zhoršení své současné finanční situace v průběhu příštích 12 měsíců.“

„Takže tyto informace dohromady jsou pozitivní informace, které primárně způsobily růst důvěry v ekonomiku v červenci.“

Léto se chýlí ke konci a vloni touhle dobou panovaly velké obavy ohledně cen plynu a energie spotřebované na vytápění. Mají letos spotřebitelé takové obavy jako předloni?

Rychlost inflace|Foto: Český statistický úřad

„Ne, nemají. To může být překvapivé, ale obavy z rostoucích cen a inflace jsou mnohem menší než loni. Ale to je také hlavně proto, že spotřebitelská důvěra v ekonomiku byla v roce 2022 na nejnižších úrovních v historii.“ .“ Sledujte nás Bylo to způsobeno značnými obavami z geopolitické situace a války na Ukrajině a také kvůli bezprecedentnímu nárůstu cen energií.

Hrála roli ve zvyšování optimismu vládní politika nebo česká důvěra ve vládu? Nyní máme nového prezidenta v úřadu, ovlivnilo to změnu postojů?

Premiér Petr Fiala (ODS), Markéta Adamová Pekařová (TOP09), Veit Rakošan (STAN), Marian Jurica (KDU-ČSL), Ivan Bartošz (Birati) a ministr financí Zbiínek Stangora (ODS).|Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

„Myslím, že ano, ale ne přímo. V podnikatelských a spotřebitelských průzkumech neexistuje žádná konkrétní otázka nebo téma související s důvěrou ve vládu nebo v prezidenta.“

„V našem spotřebitelském průzkumu ale máme konkrétní otázku na ekonomickou situaci v České republice. Otázka zní: 'Jak očekáváte vývoj celkové ekonomické situace v této zemi v příštích 12 měsících?'

„Osobně si myslím, že prostřednictvím této otázky spotřebitel částečně hodnotí vládu a její kroky.“