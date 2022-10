Živý přenos Cowboys vs Eagles: Jak sledovat online, čas, televizní kanál dnes večer na zápas NFL 6.

Je to zápas Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles v neděli večer na Lincoln Financial Field ve Philadelphii v Pensylvánii. Cooper Rush A Galen Hurts Postavte se přímo proti NFC East. Živé vysílání začíná v 19:00 ET na NBC a páv S fotbalovou nocí v Americe. Níže naleznete další informace o tom, jak hru sledovat.

Fotbalová noc v Americe bude obsahovat týdenní segment pořádaný bývalým rozehrávačem NFL Chris Sims Průkopník sportovního sázení a fantasy Matthew Perry, který zdůrazňuje příběhy a sázkové kurzy pro nadcházející fotbalový zápas Sunday Night Football na NBC, Peacock a Universo.

Ujistěte se, že NFL začíná v neděli Matthew Perry Fantasy Football Pregame začíná v 11:00 ET páv a NFL na kanálu NBC YouTube.

Kovbojové v Dallasu

Dallas Cowboys vyhráli 4-1 v posledních 4 zápasech v řadě.Nedávno minulou neděli odpoledne vítězství 22:10 nad Los Angeles Rams– Od začátku QB Kachna Prescottová V prvním týdnu utrpěl zlomeninu pravého palce. Pátý ročník QB Cooper Rush, který zaujal jeho místo během Prescottovy nepřítomnosti, šel do vedení útočného hodu Cowboys na čtyři touchdowny s nulovým obratem. Rush, který v minulé sezóně vyhrál svůj debut v kariéře proti Minnesotě Vikings, je teprve 13. quarterbackem v éře Super Bowlu, který začal svou fotbalovou kariéru 5:0. Navíc je prvním záložníkem v historii franšízy, který zahájil svou kariéru 5 výhrami v řadě.

I když se tato pozice zdála podivně známá až do roku 2016, kdy Prescott vyšplhal na hloubkovou mapu jako nováček Tony Romo zranění zad a udržel si práci QB, kterou začal, což vedlo k tomu, že Dallas zaznamenal bilanci 13-3 a získal titul NFC East, majitel týmu Jerry Jones Fanoušky ujistil, že Prescott je stále mužem číslo jedna.

Philadelphia Eagles

Galen Hurts Philadelphia Eagles (5-0) zůstala neporažena Po nedělním vítězství 20:17 nad Arizona Cardinals. Hurts, který je ve své druhé kompletní sezóně s Eagles startující QB, má v sezóně celkem 10 touchdownů – z toho 6 jsou rychlé touchdowny. Výběr z druhého kola NFL pro rok 2020 je v současné době na pátém místě v lize v procentu dokončení (67,9) poté, co skončil 26. v procentu úspěšnosti v loňském roce (61,3) a v této sezóně vede všechny quarterbacky s 68 držiteli na 266 yardů.

Tato sezóna je potřetí v historii franšízy, kdy Eagles začali 5:0 (1981 a 2004). Loni tým skončil 9-8 a prohrál s Tampou Bay na Wild Card.

Nedělní zápas je prvním po 30 letech (od 5. října 1992), kdy se Dallas a Philadelphia střetly během prvních šesti týdnů sezóny, přičemž každý tým dosáhl alespoň tří výher.

Jak se dívat na zápas Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles:

kde Lincoln Financial Field ve Philadelphii, Pennsylvania

Lincoln Financial Field ve Philadelphii, Pennsylvania Když : neděle 16. října

: neděle 16. října Doba spuštění : 20:20 ET; Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night In America

: 20:20 ET; Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night In America Televizní kanál : NBC

: NBC živé vysílání: Sledujte živě na Peacock nebo s NBC Sports App

V kolik hodin se hraje zápas Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles?

Utkání začíná ve 20:20 ET.

Pokud máte přístup k NBC prostřednictvím svého poskytovatele TVNedělní fotbal můžete sledovat v televizi Nebo přihlášením k poskytovateli televizních služeb v aplikaci NBC Sports, aplikaci NBC nebo prostřednictvím NBCSports.com.

Pokud nemáte přístup k NBC prostřednictvím svého poskytovatele TVMůžete streamovat Sunday Night Football na Peacock s plánem Peacock Premium za 4,99 $ měsíčně.

Vezměte prosím na vědomí, že výběr prémiového plánu bude mít za následek poplatek, který se bude opakovat měsíčně nebo ročně, dokud jej nezrušíte, v závislosti na vašem plánu. Svůj prémiový tarif můžete kdykoli zrušit ve svém účtu.

