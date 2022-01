Živé aktualizace: Olympijské hry v Tokiu: NPR

Přepínač titulků Behrouz Mehri/AFP přes Getty Images Behrouz Mehri/AFP přes Getty Images

Představitelé českých olympijských her se zabývají shlukem případů koronaviru spojených s charterovým letem, který do Japonska přivezl skupinu sportovců a zaměstnanců. Tým země má šest případů koronaviru.

Lékař na palubě letu byl údajně mezi prvními, kteří měli pozitivní test. Od čtvrtka byli pozitivně testováni na koronavirus také čtyři sportovci.

Silniční cyklista Michael Schlegel je posledním sportovcem s pozitivním testem a připojil se na soupisku, která zahrnuje dva hráče plážového volejbalu a hráče stolního tenisu. Schlegel nebude moci v sobotu startovat v olympijském silničním závodě Český olympijský výbor Řekl.

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, další pozitivně testovaná sportovkyně, přijde o sobotní zápas.

Reprezentace prý urychleně prošetřuje cestu, která minulý týden přivezla velkou část české olympijské výpravy do Tokia. Na znamení toho, jak hluboké byly pochybnosti o trase letu, byli poté, co byl Schlegelův test potvrzen, pouze představitelé cyklistického týmu, kteří byli v charterovém letadle, požádáni, aby se hlásili přímo do Tokia pro další testy na koronavirus.

Spektrum problémů spojených s charterovými lety se stalo v České republice velkým příběhem, zvláště poté, co tamní média uvedla, že řada cestujících si hned po startu letadla sundala masky.

Premiér Andrej Babiš označil situaci za skandální a nespravedlivou vůči sportovcům. Radio Prague International zprávy.

Velká část zkoumání padá na lékaře na palubě, Vlastimila Vorašíka, který byl údajně neočkovaný a který rozpoutal bizarní teorie o pandemii COVID-19 – včetně myšlenky, že se lidé mohou chránit pravidelným kloktáním ústní vodou, podle zpráv. vývod. Seznam zpráv.

Země Tvrdí to olympijští představitelé Chtějí, aby se vyšetřování zaměřilo na to, zda byla dodržena všechna opatření proti COVID-19 před, během a po charterovém letu – a zda někteří cestující v letadle nesplnili své povinnosti.